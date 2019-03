Perché gli hacker usano Linux?

Dà due schiaffi al figlio Perché non vuole fare la doccia : mamma condannata a due mesi di carcere : Una mamma spagnola è stata condannata a due mesi di carcere perché ha dato due schiaffi al figlio di dieci anni che non voleva farsi la doccia. La donna, inoltre, dovrà stare lontana dal bambino per sei mesi. Queste le motivazioni dei giudici: "Il potere che hanno i genitori per educare i figli, in ogni caso, è integrato all'interno dei diritti e dei doveri derivanti dalla potestà genitoriale e può essere concepito solo a beneficio dei bambini e ...

Mara Venier sul caso Fogli all’Isola : «Una brutta pagina di televisione - mi domando Perché Riccardo sia ancora lì» : Mara Venier Mara Venier dice la sua. La conduttrice di Rai 1, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, si espone commentando alcuni degli episodi che in queste settimane stanno catalizzando l’attenzione mediatica, a cominciare dal caso Fogli. Il suo pensiero, a riguardo, è piuttosto netto: “Credo sia stata una brutta pagina di televisione. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo ...

Mara Venier a Domenica In : 'Risultati minimizzati - sono dispiaciuta. L'Isola? Mi chiedo Perché Fogli sia ancora lì' : ' Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente', Mara Venier dopo tanti anni di assenza è tornata in casa Rai per condurre 'Domenica In', che lo scorso anno aveva ...

Perché Allegri non piace agli Juventini? : Perché Allegri non piace agli Juventini? E’ l’allenatore del momento dopo l’impresa compiuta contro l’Atletico Madrid. Massimiliano Allegri è osannato dalla critica, ma buona parte del tifo lo vede di cattivo occhio. Perché? Cerchiamo di scoprirlo. Juventus: Allegri grande tattico Il tecnico toscano ha ottenuto grandi successi da quando è approdato alla Juve nel 2014. Ha vinto 4 scudetti (più un quinto a un ...

Mai prendere in giro tuo figlio per la nuova fidanzatina : ecco Perché : Quando si è bambini, è normale fare amicizie e conoscere nuove persone tutti i giorni. L’obiettivo è solo uno: trovare nuovi compagni di gioco, poco importa se si è maschi o femmine quando ci si vuole divertire al parco giochi o a scuola. La differenza tra generi e i vari stereotipi legati ad essi non esistono nella testa di un bambino piccolo, la vera e propria differenza tra maschi e femmine si palesa più tardi, con la crescita. Quando ...

Sophie - la rabbia della figlia di Luke Perry : ‘Non piangerò Perché lo dice internet’ : “Non ho intenzione di sedermi nella mia stanza e piangere un giorno sì e l’altro pure finché internet non ha deciso che per me è finalmente appropriato fare anche altro“: con queste parole Sophie Perry, figlia del compianto Luke, scomparso dieci giorni fa in seguito a un malore da cui non si è mai rimesso, ha respinto al mittente le critiche che le sono arrivate da vari utenti web. In tanti, infatti, hanno messo in discussione ...

I terremoti profondi della Grecia : risentimenti anomali in Italia - ecco Perché vengono avvertiti in Sicilia e Puglia : Utilizzando i dati raccolti sul sito web “Hai sentito Il Terremoto” (HSIT) dell’INGV, che permette di monitorare gli effetti dei terremoti sul territorio Italiano grazie al contributo volontario dei cittadini, è stato possibile realizzare uno studio che ha messo in evidenza come alcuni eventi sismici che avvengono in area ellenica abbiano un risentimento anomalo in Italia [Sbarra et al., 2017]. Figura 1 – Mappa dell’intensità ...

LA POSTA DEI LETTORI / Caro Vicesindaco….perchè? Sbagliato strumentalizzare celebrazione Mecnavi : Mi spiace aver sentito oggi, durante la commemorazione dell'anniversario della morte sul lavoro di 13 persone, ragazzi e anche amici, parole di propaganda politica, mentre proprio la politica sarebbe dovuta restare ai margini di questa cerimonia. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Affermare che 'il nostro governo, non sostenendo lo sviluppo attraverso i mancati investimenti sulle ...

Debito - Perché famiglie e imprese italiane sono più virtuose dello Stato : Il Debito mondiale è passato in 10 anni dal 208 al 234% del Pil. In Italia l'aumento del Debito pubblico è Stato compensato dalle minori passività di famiglie e imprese ...

Lavoro : Brunetta-Polverini - "Ecco perche' Forza Italia dice no al salario minimo orario per Legge - ennesimo imbroglio M5s" : Lo dichiarano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Renato Brunetta, responsabile del dipartimento di politica economica del partito, e Renata Polverini, responsabile del dipartimento ...

#90secondi - Pietro Senaldi : "Perché i cinesi sono meglio degli islamici (ed è da pazzi chiudergli le porte)" : La polemica sulla via della seta è assurda. "I cinesi sono meglio degli islamici", spiega il direttore di Libero Pietro Senaldi che illustra la prima pagina del quotidiano di oggi 13 marzo, "perché non fanno attentati, non vogliono convertirci alla loro religione, non sgozzano le loro figlie se vogl

Riqualificazione Waterfront di Levante - Salvatore - M5S - : Perché Ucina non figura tra gli interlocutori primari?" : 'Per amor di cronaca, ripercorriamo la vicenda - continua Salvatore -. Nel 2004, la darsena da diporto del Porto di Genova è stata infrastrutturata con fondi pubblici attraverso un investimento di 26 ...

Perché gli scienziati studiano le stelle "espulse" dalla Via Lattea : Questa stella è stata espulsa dalla nostra galassia 33 milioni di anni fa. La scoperta può aiutare a capire meglio come nascono le stelle iperveloci