Morta in casa | procura apre inchiesta

Félicité Tomlinson - Morta a 18 anni la sorella del cantante degli One Direction : trovata senza vita in casa : Félicité “Fizzy” Tomlinson, sorella di Louise, cantante degli One Direction, è stata trovata morta nel suo appartamento. Dopo la morte della mamma il cantante subisce un secondo grave lutto, dopo che la sorella, nota influencer con 1,4 milioni di follower su Instagram, è stata trovata priva di vita a Londra per cause ancora da accertare. Secondo le prime ipotesi la 18enne sarebbe morta per un infarto, ma solo l’autopsia ...

Félicité Tomlinson - Morta a 18 anni la sorella del cantante degli One Direction : trovata senza vita in casa : Félicité 'Fizzy' Tomlinson, sorella di Louise , cantante degli One Direction, è stata trovata morta nel suo appartamento . Dopo la morte della mamma il cantante subisce un secondo grave lutto, dopo ...

Ragazza bresciana trovata Morta in casa a Manchester : fermati due ventenni : Lala Kamara, 26 anni, nata in Senegal ma residente nel Bresciano è stata trovata morta nel suo appartamento di Manchester dove si trovava da più di tre anni e avrebbe dovuto iniziare a lavorare come infermiera

Ragazza italiana trovata Morta in casa a Manchester : due fermi per omicidio : Brescia - Una Ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester , in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto. Lo riporta ...

Ragazza italiana trovata Morta in casa a Manchester : due fermi per omicidio : Una Ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester, in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto. Lo riporta oggi il Giornale di Brescia....

Si toglie la vita nella casa del padre - 40enne trovata Morta : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Napoli - confessa il marito della 36enne trovata Morta in casa : “L’ho uccisa con una stampella - non mi amava più” : Ha confessato il marito di Fortuna Belisario, 36enne trovata morta in casa giovedì pomeriggio dopo una violenta lite alla periferia nord di Napoli: per Vincenzo Lopresto – questo il nome del 41enne – l’accusa ora è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Come ha spiegato agli agenti che lo hanno arrestato giovedì, durante un litigio per gelosia ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con una stampella che ...

Il giallo di Sonia - trovata Morta in una casa non sua all’Aquila : “Era scomparsa da giorni” : morta a poca distanza dal suo ritrovamento all'Aquila, ma sulla sua scomparsa c’è un buco che parte da venerdì, dopo una discussione avuta con il compagno. Si tinge di giallo al momento la morte di Sonia Trinetti, la 54enne aquilana ritrovata l’altro ieri pomeriggio in una casetta di legno tra la frazione di Collebrincioni e il quartiere di San Francesco. La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta contro ignoti, per il reato di omicidio ...

Messina - 23enne uccisa : fidanzato confessa/ Trovata Morta in casa : movente gelosia? : Femminicidio a Messina: 23enne uccisa dal fidanzato, che ha confessato il delitto. Alla base dell'omicidio forse la gelosia.

Napoli - donna di 36 anni trovata Morta in casa dopo lite con il marito. L’uomo interrogato dalla polizia : Una donna di 36 anni è stata trovata morta in casa a Napoli dopo aver litigato col marito. È stato proprio l’uomo a chiamare i soccorsi, ma per Fortuna Belisario – questo il nome della vittima – non c’è stato nulla da fare. Ora l’uomo, Vincenzo Lopresto, di 41 anni, che già nella telefonata al 118 avrebbe fatto capire di aver picchiato la moglie durante un litigio particolarmente violento, è interrogato dal pm di ...

Napoli - donna Morta in casa dopo lite con il marito : Una violenta lite domestica finisce in tragedia a Napoli, dove il corpo senza vita di una donna di 36 anni è stato rinvenuto riverso a terra nel suo appartamento di Miano, zona aeroporto Capodichino . ...

Ragazza trovata Morta in casa - interrogato il fidanzato : Una Ragazza di 23 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Messina. Il corpo presenta delle tumefazioni che farebbero pensare a una morte violenta. Sul caso indaga la Squadra mobile. Ad ...

Femminicidio - 23enne trovata Morta in casa a Messina : confessa il fidanzato : Una ragazza di 23 anni, Alessandra Immacolata Musarra, è stata trovata morta in casa a Messina, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse. Il fidanzato, Christian Ioppolo, rintracciato e interrogato a lungo dalla polizia, ha confessato di averla uccisa. L’indagine è coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e per l’uomo c’è un provvedimento di fermo. Secondo quanto riporta, La Repubblica, i familiari della vittima si sono ...

Giallo all’Aquila - apre la porta di casa e trova una donna Morta sul suo divano : Sonia Trinetti, cinquantaquattrenne originaria della provincia di Teramo, è stata trovata morta mercoledì pomeriggio in una casetta di legno alla periferia dell’Aquila. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto una inchiesta disponendo l’autopsia sul cadavere. A trovarla morta su un divano sarebbe stato il proprietario della casa.Continua a leggere