Trump lascia a terra tutti i Boeing 737 Max 8

Trump e Kim lasciano hotel - salta pranzo : 7.51 Il presidente americano Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, hanno lasciato l'hotel Metropole di Hanoi,dove si è tenuto il loro secondo summit, in anticipo rispetto al programma diffuso dalla Casa Bianca, e senza avere consumato il pranzo di lavoro previsto. I cortei di auto dei due leader sono stati avvistati dai giornalisti nella capitale vietnamita. Incertezza anche sulla possibilità di un comunicato finale congiunto. Attesa a ...

Venezuela - Trump : lasciare libero popolo : 13.11 "Il popolo del Venezuela è per la libertà e per la democrazia e gli Stati Uniti d'America sono dalla loro parte. Chiedo a tutti i membri del regime di Maduro: terminate questo incubo di povertà, fame e morte. Lasciate libero il vostro popolo". Così il presidente Usa, Trump su Twitter. Intanto, il presidente Venezuelano, Maduro, annuncia l'arrivo imminente dalla Russi di "300 tonnellate di aiuti umanitari"e che da diversi altri Paesi ...

Trump : “L’Europa si riprenda gli oltre 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o dovremo rilasciarli” : “Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere oltre 800 combattenti dell’Isis catturati in Siria e processarli. Il califfato sta per cadere. L’alternativa non è buona in quanto saremo costretti a rilasciarli”. Così in un tweet il presidente Usa, Donald Trump, in merito alle centinaia di combattenti del Califfato catturati in Siria. “Gli Stati Uniti non vogliono guardare ...

Trump lascia gli aerei a terra : nessuno potrà andare a Davos : Donald Trump lo aveva promesso: non sarebbe andato al vertice economico di Davos, in Svizzera, pur di tenere monitorato lo shutdown. E così è stato. Ma non solo. Il presidente americano ha infatti deciso di non concedere il volo alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, che avrebbe dovuto fare un viaggio prima in Afghanistan e poi a Bruxelles. Tutto fermo, dunque. Tutto congelato, fino a quando non verrà trovata la quadra sulla legge di bilancio ...