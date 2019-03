Francia | la maratona in salita sulla Tour Eiffel

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il polacco Piotr Lobodzinski ha vinto la famosa "in" parigina, laTower vertical race, conquistando il suo quinto titolo consecutivo. Gli atleti si sono sfidati salendo di corsa i 1.665 gradini del monumento francese fino alla vetta, a 324 metri d altezza. Il runner polacco è il campione in carica e ha difeso il titolo finendo la corsa in meno di otto minuti.

