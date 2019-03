Europa League | tutte le squadre qualificate ai quarti di finale

Risultati Europa League : Il Chelsea passeggia a Kiev - pari tra Krasnodar e Valencia [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

VIDEO Salisburgo-Napoli 3-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Sconfitta indolore per Ancelotti : Il Napoli perde 3-1 in casa del Salisburgo, ma in virtù del 3-0 inflitto agli austriaci nella sfida d’andata, passa ai quarti di finale dell’Europa League di calcio. Chiude subito ogni discorso qualificazione il gol del vantaggio di Milik al 14′, ma al 25′ Arriva il pari di Dabbur. Nella ripresa vantaggio dei padroni di casa al 65′ con Gulbrandsen, mentre in pieno recupero arriva il definitivo 3-1 di Leitgeb. GLI ...

Il Napoli in cerotti perde 3-1 a Salisburgo e va ai quarti di finale di Europa League : Si è fatto male pure Chiriches La sofferenza non è mancata. Il Napoli va ai quarti di finale di Europa League ma nel finale avverte la paura. Soprattuto nell’ultimo quarto d’ora, quando Chiriches è costretto a uscire per infortunio. Al suo posto entra Malcuit e va a giocare centrale Hysaj. Il Salisburgo ha colpito un palo sul 2-1 a cinque minuti dalla fine, ancora con Dabbur autore del gol dell’1-1 e poi al 90esimo, su azione ...

Europa League : il Napoli proseguirà la corsa al titolo - ma che sconfitta col Salisburgo! : Napoli ai quarti di finale di Europa League, le grandi ambizioni di Ancelotti e soci continuano ad essere cullate: occhio però all’ex Sarri! Il Napoli approda ai quarti di finale di Europa League, quello che oramai è divenuto inevitabilmente l’obiettivo primario della stagione dei partenopei. La truppa di Ancelotti questa sera è volata in casa dello Salisburgo, con l’intento di difendere il 3-0 dell’incontro ...

Europa League - Napoli ai quarti : 20.46 Sconfitta indolore del Napoli a Salisburgo, 3-1 dopo il 3-0 del San Paolo. Concreto l'avvio dei partenopei che passano al 14' con la sforbiciata di Milik dopo un rocambolesco flipper fra i difensori. Gli austriaci rispondono al 25': leggerezza di Allan, Szoboszlai serve Dabbur che pareggia.Gara comunque sotto controllo,il palo ferma la bordata di Fabian Ruiz (29').Un po' distratto il Napoli nella ripresa, al 65' il neoentrato Gulbrandsen ...

Europa League - i tifosi dell'Eintracht in Corso Vercelli a Milano. Il video - Sky TG24 - : Migliaia di supporter arrivati dalla Germania per il match di Europa League. Per ora nessun incidente, massima attenzione anche sul dopo partita

Sorteggio Europa League 2019 - quarti di finale : data - programma - orario - tv e streaming : Dopo la chiusura degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019 non c’è neppure il tempo di respirare: domani, infatti, ci sarà il Sorteggio che determinerà gli accoppiamenti ai quarti di finale. Per le otto squadre in grado di giungere al terzultimo atto della seconda coppa europea, le ore 13 della giornata ventura avranno un sapore quasi decisivo, a seconda degli accoppiamenti che verranno a crearsi. In questo Sorteggio verrà ...

RISULTATI Europa League 2019 / Diretta gol live score : si gioca - ecco il Napoli! : RISULTATI EUROPA LEAGUE 2019, Diretta gol live score del ritorno degli ottavi in programma oggi, 14 marzo: si giocano Inter Eintracht e Salisburgo Napoli.

Sorteggio Europa League 2019 : programma - orari - tv e streaming : Domani (venerdì 15 marzo) alle ore 13.00 si svolgerà il Sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2019. Dall’urna di Nyon scopriremo gli accoppiamenti tra le otto formazioni ancora in corsa nel secondo torneo continentale e anche il possibile cammino di ciascuna verso il trofeo. Infatti, come per la Champions League, verrà stilato anche il tabellone fino alla finale, che si giocherà a Baku mercoledì 29 maggio. Il regolamento del ...

LIVE Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : vittoria obbligata per i quarti di finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale di ritorno di Europa League 2018-2019. Allo Stadio San Siro di Milano si affrontano Inter ed Eintracht Francoforte: match davvero decisivo visto lo 0-0 arrivato all’andata in terra tedesca. Per i padroni di casa neroazzurri c’è solo un risultato per passare il turno: la vittoria. Con un pareggio senza reti ovviamente si andrebbe ai supplementari. Momento tutt’altro ...

DIRETTA ARSENAL RENNES/ Streaming video e tv : arbitra Andri Treimans - Europa League - : Europa League, DIRETTA ARSENAL RENNES: cronaca live della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Europa League – Inter e Napoli a caccia della qualificazione ai quarti : le quote di William Hill : Napoli favorito per il passaggio del turno, Inter obbligata a vincere contro il Francoforte: le quote di William Hill per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League Ultima giornata di ottavi di Europa League. I due club italiani scendono in campo per assicurarsi il passaggio alla fase successiva e sperano nei favori dei pronostici. William Hill in gioco dal 1934, è pronto a schierare imperdibili quote Maggiorate e a dare il ...

Napoli - ESCLUSIVO Malfitano - GdS - : "Auspico una finale di Europa League col Chelsea" : A questo proposito abbiamo intervistato Mimmo Malfitano , giornalista della 'Gazzetta dello Sport' e profondo conoscitore dell'ambiente partenopeo che in ESCLUSIVA ha analizzato questa partita. Ecco ...