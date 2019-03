Aveva aggredito e bruciato la ex a Reggio - uomo arrestato. VIDEO : Aveva aggredito e bruciato la ex a Reggio, uomo arrestato. VIDEO È stato bloccato e arrestato Ciro Russo, l'uomo in fuga dopo che ieri Aveva dato fuoco alla ex moglie a Reggio Calabria. La vittima ha riportato gravi ustioni. In un VIDEO, diffuso oggi, si vedono le fasi dell’aggressione e la macchina in fiamme della ...