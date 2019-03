Anci Calabria | Predissesto Callipo | Evitare Default | D' accordo Con Falcomatà

‘Ndrangheta - Asp Reggio Calabria sciolta da cdm : dai bilAnci disastrati agli appalti senza gara e gli stipendi per i condannati : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della ‘Ndrangheta, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria. La decisione è stata presa su proposta del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, in base all’esito dell’accesso antimafia eseguito nei mesi scorsi. La commissione è composta da composta dal Giovanni Meloni, da Maria Carolina Ippolito e ...

Calabria - Russo - Cisl - : "Piano di investimenti pubblici per rilAnciare occupazione" - : Che anzi quotidianamente inanella nuove crisi aziendali con ripercussioni sul già precario mondo del lavoro". Lo afferma Tonino Russo, segretario generale di Cisl Calabria. "Gli ultimi dati diffusi ...

Potenza - questo è ‘Amore’ : i tifosi lAnciano ‘Baci’ dopo il pareggio a Reggio Calabria : Nella giornata di ieri si è concluso il turno valido per il campionato di Serie C, nel posticipo sono scese in campo Reggina e Potenza, partita equilibrata quella del Granillo con il match che si è concluso sul punteggio di 0-0. Grande occasione fallita dalla squadra di Drago, l’attaccante Baclet infatti ha sbagliato nel primo tempo un calcio di rigore, per gli ospiti si tratta di un punto d’oro per la corsa ai playoff. Nel ...

Calabria - Mazzuca - Unindustria - : "RilAnciare infrastrutture per risollevare economia" - : 'I dati appena presentati dal Centro Studi di Confindustria purtroppo non sono positivi e non lasciano intravedere niente di buono per il 2019. Registriamo dati negativi sulla produzione industriale, ...

Goel lAncia Cangiari - il primo brand di alta moda etica made in Calabria : ... terra incastonata tra le meraviglie naturalistiche dello Jonio e dell'Aspromonte, troppo spesso salita agli onori della cronaca per vicende legate alla criminalità organizzata e al malaffare. Per ...