A Roma in mostra Robert Mapplethorpe | tra classico e omoerotico

Roma - mon amour : mostra sulla vita di Raffaele Poidomani : “Roma, mon amour”, mostra di inediti sulla vita di Raffaele Poidomani a quarant’anni dalla scomparsa. Nel foyer del Teatro Garibaldi foto, documenti.

Roma celebra Leonardo - alle Scuderie del Quirinale la mostra per i 500 anni : 'Quando è nato il progetto di questa mostra- ha raccontato Claudio Giorgione, curatore dell'esposizione e del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia- abbiamo deciso di presentare al grande ...

Roma celebra Leonardo - alle Scuderie del Quirinale la mostra per i 500 anni - : Non un genio solitario, ma un uomo di pensiero, ingegnere e umanista. 'La scienza prima della scienza', è visitabile da domani al 30 giugno

Come nasce una borsa Hermès? I segreti degli artigiani in mostra all'Ara Pacis di Roma : E' un mondo di eccellenze e bellezza, una sorta di festival dell'artigianato della storica maison che dopo aver fatto il giro del mondo ora è a Roma fino al 16 marzo. L'idea è di condividere con il ...

Archeologia : domani in mostra i reperti archeologici delle ville Romane di Stabiae : “Terza tappa a Castellammare per “Vesuvius”: dopo il Museo archeologico virtuale di Ercolano e il Castello dei Conti di Acerra, la Reggia di Quisisana. Innovazione e tradizione; cultura classica e tecnologia multimediale; la parola antica e l’immagine digitale: con questo spettacolo, nato da un’idea dell’archeologo Gianmatteo Matull , il MAV mette a disposizione in modo concreto il suo bagaglio di conoscenza scientifica per tutta l’area ...

Intervista " L'artista Matteo Fieno in mostra collettiva a Roma : D: Come valuti la città di Roma a livello artistico culturale? Rispecchia il suo ruolo elettivo di capitale e di Roma Caput Mundi? R: Non lo scopro io che Roma è la più bella città del mondo per via ...

Arte : a Roma la mostra ‘Nell’Intimo e nel Molteplice’ - di Claudia Marchetti : Roma, 4 marzo 2019 – Si è aperta a Palazzo Cenci-Bolognetti (Via d’Aracoeli, 37) a Roma la mostra ‘Nell’Intimo nel Molteplice’ dell’artista Claudia Marchetti. La sua prima mostra presso Dispensabile, che durerà fino al 21 marzo prossimo, vede esposti i suoi disegni popolati di memorie fuggitive, creature inventate, fantasie sensuali, paure striscianti e colori irrealistici. Un [...]

‘Abisso’ Inter - la Roma invece continua la scalata verso il terzo posto : la Juve si conferma in difficoltà mentre il Napoli dimostra come si gioca a calcio : In attesa del recupero del match rinviato tra Lazio e Udinese, è andata in archivio la 25^ giornata del campionato di Serie A. Questa volta partiamo dal posticipo e dal match tra Fiorentina e Inter, partita scoppiettante e terminata con il risultato di 3-3. Tanti episodi da Var e nonostante qualche disattenzione dal campo l’arbitro Abisso aveva preso tutte le decisioni in modo corretto, fino agli ultimi minuti di gara quando è stato ...

Le meraviglie d'Oriente di Luigi Ballarin in mostra a Roma dal 22 febbraio : Vivaci intarsi di colore, che richiamano gli interni delle moschee, e forme definite che esprimono forza, il cavallo, e leggerezza, le farfalle,, ma anche figure umane che come un'infinità di puntini ...

Torna a Roma l'ambasciatore francese : 'I leader italiani hanno mostrato rammarico' : Torna a Roma l'ambasciatore di Francia, Christian Masset. Lo ha reso noto il ministro per gli Affari europei transalpino, Nathalie Loiseau, spiegando che Mattarella ha telefonato a Macron e i due ...

A Roma la 1a edizione di Formaticum - mostra mercato delle rarità casearie : Roma, 14 feb. (Labitalia) - Sabato 23 e domenica 24 febbraio aprirà i battenti a Roma, presso lo [...]

A Roma prima edizione della mostra dedicata alle rarità casearie : Roma, 14 feb., askanews, - Sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 aprirà i battenti a Roma presso lo spazio WeGil, nel cuore di Trastevere, la prima edizione di Formaticum, la mostra-mercato delle ...

Roma. Mostra di Lea Contestabile alla Casa della Memoria : Elementi di cosmografia amorosa è una Mostra concepita per la Casa della Memoria e della Storia di Roma come un

Roma - successo e ultimi giorni per la mostra sul tratto russo ai Musei Vaticani : ... Galleria Tretyakov Statatel, uno dei Musei più grandi e più visitati dal 1856, dai Musei Vaticani e dalla Fondazione benefica di Alisher Usmanov 'Arte, scienza e sport', che si preoccupa di riunire ...