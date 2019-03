Stati Uniti | domande mutuo in ripresa nell' ultima settimana

Boeing 737 Max 8 : gli Stati Uniti rifiutano di ritirare i modelli : La notizia è di poche ore fa: gli Stati Uniti non ritireranno la flotta di Boeing 737 Max 8 in dotazione alle compagnie aeree statunitensi, come American Air; e a niente sono valse le proteste dei sindacati dei lavoratori e le pressioni esercitate dai senatori. La FAA (Autorità Federale per l'Aviazione) ha infatti affermato che è stata effettuata una revisione approfondita dei mezzi, la quale ha ha determinato l'assenza di problemi, e che dunque ...

Guerra dei dazi - si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Cina : NEW YORK - «Siamo alle ultime settimane di negoziati con la Cina. La nostra speranza è che si possa arrivare a un accordo» ha detto il rappresentante al Commercio Robert Lighthizer ieri in un'...

Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere ai figli di ricche famiglie di accedere alle più importanti università : Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere a figli di ricchi imprenditori e attori di accedere alle più importanti università del paese, tra cui Yale e Stanford. Il capo dell’organizzazione William “Rick” Singer,

Cina - il monito degli Stati Uniti : "L'Italia valuti con attenzione gli accordi" : La Belt and Road Initiative non smette di allarmare gli Stati Uniti. Che, infatti, ' rimangono preoccupati per l'opacità e la sostenibilità degli accordi che coinvolgono la Bri e continuano a esortare ...

Gli Stati Uniti ritireranno tutto il loro personale diplomatico dal Venezuela : Gli Stati Uniti ritireranno tutti i loro diplomatici rimasti in Venezuela. Lo ha annunciato su Twitter il segretario di Stato Mike Pompeo, dicendo che «la decisione riflette il deterioramento della situazione in Venezuela e la conclusione che la presenza del

Venezuela - gli Stati Uniti ritirano tutti i diplomatici rimasti : "La presenza di personale diplomatico americano nell'ambasciata è diventata una limitazione per la politica statunitense", ha aggiunto Pompeo in un tweet. Anche oggi scuole e uffici chiusi per il ...

Stati Uniti - vendite al dettaglio in recupero e meglio delle attese : Si riprendono e fanno megliio del previsto le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, dopo la battuta d'arresto del mese di dicmebre. A gennaio si è registrato infatti un incremento mensile dello 0,2% ...

Le centinaia di sconosciuti che vogliono diventare presidenti degli Stati Uniti : I requisiti per candidarsi Della maggior parte dei candidati è difficile trovare anche soltanto qualche informazione online, e molti non possiedono alcuna esperienza politica: Huhnkie Lee, per ...

Il mondo non smette di armarsi. Dagli Stati Uniti all'Iraq - : La fotografia scattata dall'istituto di ricerca indipendente SIPRI © Xulong Liu - Unsplash Negli ultimi cinque anni il mondo non ha smesso di armarsi. Lo dimostra il volume dei trasferimenti di armi ...

Nuove vie della seta : cosa sono e perché gli Stati Uniti ostacolano la partecipazione dell'Italia : Shutterstock - Porto di Venezia Anche Garrett Marquis, Consigliere alla sicurezza nazionale, aveva scritto: «L'Italia è un'importante economia globale e una grande meta d'investimento. Non c'è ...

La guerra coi droni degli Stati Uniti in Somalia : Negli ultimi mesi i bombardamenti contro al Shabaab si sono intensificati, senza che venisse annunciato un cambio di strategia dal governo americano: perché?