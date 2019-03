Nuova Zelanda e Figi vietano aereo Max 8

Nuova Zelanda - Emirati : stop Boeing 737 : 4.24 Nuova Zelanda, Emirati: stop Boeing 737 Anche la Nuova Zelanda,gli Emirati arabi e le Figi hanno sospeso i voli di Boeing 737Max 8 in entrata e in uscita dai due paesi. La misura è stata adottata in via precauzionale a seguito dello schianto di un aereo dello stesso modello della linea Ethiopian Airlines nel quale sono morte 157 persone, tra cui 8 italiani. La decisione riguarda solo un operatore Fiji airways. Nessuna compagnia aerea ...

Dal bianco della neve al verde smeraldo : la Nuova Zelanda vista dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la Nuova Zelanda, con un’immagine centrata sullo Stretto di Cook, tra l’Isola del Nord e l’Isola del Sud. Acquisita il 22 agosto 2018, questa immagine a colori reali mostra le innevate Alpi Meridionali neozelandesi, che si estendono per 500 km attraverso la costa occidentale dell’Isola del Sud. Sulla costa orientale dell’isola, gli accesi ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia ...

Leonardo - accordo per supporto logistico C-27J a Nuova Zelanda : Leonardo e Northrop Grumman Australia, NGA, hanno firmato all'Avalon Air Show, in corso in questi giorni in Australia, un Memorandum of Understanding , MOU, per il supporto logistico del C-27J che ...

Due città della Nuova Zelanda hanno sospeso il servizio di monopattini elettrici a noleggio Lime a causa di un grave problema tecnico : Due città della Nuova Zelanda hanno sospeso il servizio di monopattini elettrici a noleggio Lime a causa di un grave problema tecnico: un guasto tecnico su alcuni veicoli causava un blocco della ruota frontale e la conseguente caduta di chi

Nuova Zelanda : uccisa da un infarto a nove anni - madre e dottori pensavano fosse ansia : Un vero e proprio dramma quello verificatosi nei giorni scorsi in Nuova Zelanda, dove una bambina di appena nove anni si è spenta improvvisamente a causa di un infarto fulminante che l'ha stroncata senza lasciarle alcuno scampo. La piccola Taya Kauri lamentava da diversi giorni una brutta sensazione di bruciore al petto e mostrava un battito cardiaco piuttosto accelerato: secondo quanto si apprende dalle fonti locali però, la madre della bambina ...

Nuova Zelanda. Battito cardiaco accelerato - Taya muore d’infarto a soli 9 anni : La piccola lamentava da giorni una sensazione di bruciore al petto e il Battito cardiaco accelerato. La mamma pensava potesse essere solo l'ansia di andare a scuola. Purtroppo le cose stavano diversamente. Taya è morta l'8 febbraio al Middlemore Hospital, South Auckland.Continua a leggere

Curling - Mondiali Junior 2019 : azzurri sconfitti all’esordio dalla Nuova Zelanda : Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia maschile ai Mondiali Junior 2019 di Curling, scattati nella notte italiana a Liverpool (Canada). Nella prima sessione del round robin, Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati superati con il punteggio di 5-4 dalla Nuova Zelanda, che ci aveva già battuti (8-4) a gennaio nella finale del Torneo B di qualificazione. Una partita molto equilibrata, ...

La Banca centrale della Nuova Zelanda non tocca i tassi di interesse : La Reserve Bank of New Zeland ha mantenuto il costo del denaro al minimo storico dell'1,75%, per la quindicesima riunione consecutiva. La decisione è stata in linea con le aspettative del mercato.La mossa della Banca centraleL'ultimo ritocco da parte del board neozelandese avvenne a novembre 2016, quando ci fu una riduzione del tasso dello 0,25%. Nel corso degli ultimi 22 meeting di politica monetaria, la Banca centrale ha ridotto 6 volte il ...

Nuova Zelanda : banca centrale lascia tassi invariati all'1 - 75% : La banca centrale della Nuova Zelanda - RBNZ, Reserve Bank of New Zealand, ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi di interesse all'1,75%.

Gli incendi in Nuova Zelanda - che hanno provocato circa 3mila sfollati - potrebbero continuare per settimane : I grandi incendi boschivi che hanno colpito negli ultimi giorni la Nuova Zelanda, che hanno costretto circa 3mila persone a lasciare le proprie case, potrebbero continuare ancora per settimane. Secondo i vigili de fuoco, infatti, nonostante la situazione al momento

Nuova Zelanda : Cina non autorizza l’atterraggio - aereo rientra ad Auckland : Dopo cinque ore di volo, un aereo di linea in viaggio da Auckland a Shanghai è tornato indietro perché non aveva il permesso per atterrare in Cina: lo ha reso noto la compagnia aerea neozelandese. A causa di un dettaglio tecnico, “l’aeromobile in questione non ha avuto il permesso dalle autorità di regolamentazione cinesi di atterrare nel Paese“, è stato spiegato. rientrati ad Auckland, i passeggeri sono stati informati che il ...