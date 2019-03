Mafia | il boss e l’indagine sui soldi scomparsi | “Si sono fottuti l’affitto del bar

Mafia : Lo Voi - 'Lazio meta riciclaggio dei boss' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "La Mafia ha messo gli occhi anche su settori come il turismo e la ristorazione, anche fuori dalla Sicilia, e tra le regioni italiane quella maggiormente interessata da questo tipo di riciclaggio è il Lazio". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi

Mafia : Lo Voi - 'interesse prevalente dei boss nel settore appalti' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Vi è un interesse prevalente di Cosa nostra e dei suoi uomini nel settore degli appalti". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi in audizione davanti alla Commissione nazionale antiMafia. "Con una precisazione che va fatta - dice Lo Voi - In Sicil

Mafia : a Trapani 25 arresti fra boss e politici : Cellula di Cosa nostra nell'isola di Favignana C'è la politica e ci sono gli affari. I carabinieri hanno individuato una 'cellula' di Cosa nostra nell'isola di Favignana dove la Mafia si infiltra nel ...

Mafia : gip - 'Ruggirello garantiva disponibilità per tutelare famiglia boss' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Paolo Ruggirello, l'ex deputato regionale siciliano del Pd arrestato per associazione mafiosa, "garantiva piena disponibilità per tutelare gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, anche relativi a futuri finanziamenti pubblici, attraverso accordi raggiu

Mafia : col. Vitagliano - 'boss usano accortezze ma noi li abbiamo scovati' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - I componenti delle famiglia mafiose trapanesi usavano numerose accortezze per non essere scoperti o spiati dalle forze dell'ordine. E' quanto emerge dall'operazione antiMafia 'Scrigno' dei Carabinieri di Trapani che oggi ha portato all'arresto di 25 persone, tra cui l'e

Mafia : Lo Voi - 'Ruggirello ottenne aiuti dai boss anche su questioni personali' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Non solo sostegni elettorali da Cosa nostra. L'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello, arrestato all'alba per associazione mafiosa, "ha ottenuto dall'associazione mafiosa anche aiuti su questioni personali, qualcuna anche di carattere sentimentale, e in cambio

Mafia : gip - 'Ruggirello diede soldi a figli boss per acquistare voti' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - soldi ai mafiosi in cambio di voti per le elezioni regionali del 2017. E' una delle accuse a carico dell'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello arrestato all'alba di oggi dai Carabinieri di Trapani con l'accusa di associazione mafiosa. Come scrive il gip nella

Mafia : violenze sessuali - droga e ultras - fermata ascesa boss Agrigento/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Dall'inchiesta emerge anche un altro fatto increscioso che vede coinvolta una donna, compagna di un uomo che non aveva pagato una macchina acquistata presso la concessionaria di un amico di Massimino. Il boss fa prelevare la coppia e la porta in un magazzino. Ma qui accade l'imprevedib

Mafia : intercettazioni choc del boss - 'ammazzo pure la moglie e i bambini' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - "Ninù, ti sei salvato quella sera e non ti salvi più. Portami i soldi. Ti vengono a prendere fino nell'ostia divina e non mi dire più che ci sono i bambini in mezzo perché ammazzo pure, pure la moglie, vedi...". E' l'intercettazione choc del boss mafioso Antonio Massimi

Mafia : arresti Dia - vittima violenza sessuale 'Così il boss mi chiese di spogliarmi' (2) : (AdnKronos) - "Quest'ultimo mi ha invitata ad assumere della cocaina, ma ho rifiutato asserendo che non avevo mai fatto uso di quel tipo di sostanze e non avevo nessuna intenzione di cominciare. In seguito, Massimino ha cominciato ad insultare me e mia madre. Poi ha preso a palpeggiarmi palesando l'

Mafia : gip Agrigento - 'da boss violenza sessuale - ingiurie e insulti a donna' (2) : (AdnKronos) - La donna era stata portata nel magazzino insieme con il suo compagno, perché l'uomo aveva acquistato un'auto con un assegno falso, quindi senza copertura economica. I due arrivano nel magazzino "con l'inganno - come spiega il Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Giovann

Mafia : gip Agrigento - 'da boss violenza sessuale - ingiurie e insulti a donna' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - C'è anche un caso di violenza sessuale tra i reati contestati ad Antonio Massimino, arrestato all'alba di oggi dalla Dia nell'a,bito dell'operazione Kerkent che ha portato in carcere 34 persone. Antonio Massimino e Gabriele Miccichè, anche lui arrestato, sono accusati d

Mafia : Dia - 'Antonio Massimino boss di spessore' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - L'operazione che oggi ha portato all'arresto di 34 persone "è l'inizio di una storia criminale che ha inizio alla fine degli anni Novanta e che esplode nel 2015, quando la Dda si pone come obiettivo di contrastare l'ala militare dei boss mafiosi di Agrigento". Così gli

**Mafia : arresti Dia - 'boss pronto a uccidere anche bambini'** : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - I boss agrigentini finiti nel mirino della Dia nell'operazione antimafia che oggi ha portato all'arresto di 34 persone in tutto "erano pronti persino a uccidere bambini". Ne sono convinti gli inquirenti della Dia. In particolare gli occhi sono puntati sul capomafia Anto