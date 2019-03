Lo splendido Hollow Knight sarà presto disponibile in edizione fisica

eurogamer

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Se eravate in attesa dell'di, abbiamo ottime notizie per voi. LoMetroidvania di Team Cherry riceverà a breve una Collector's Edition (e un'standard leggermente meno elegante) per Switch, PS4 e PC.Come riporta Eurogamer.net, in seguito alla fine della partnership di Team Cherry con Skybound Games, una versionedisembrava incerta. Tuttavia, lo sviluppatore ha assicurato i fan che avrebbe "cercato altri modi per fornire le versioni fisiche di", ovvero una collaborazione con Fangamer.Se sceglierete l'standard di Fangamer di, otterrete il gioco e tutti i DLC (su cartuccia, disco o disco privo di DRM con Steam Key, a seconda della piattaforma scelta).Leggi altro...