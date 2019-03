Gelo artico tra Fialdini e Timperi : 'Non mi toccare più' : Continua la convivenza forzata di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a "La Vita in Diretta". Sarà il carattere fumantino e peperino di entrambi ma l'alchimia tra i due conduttori è sempre precaria. ...

Ondata di Gelo negli USA - forti “boom” a Chicago : potrebbero essere stati “criosismi” - particolari terremoti generati dal freddo estremo : I residenti di Chicago hanno riportato forti rumori, come grandi “boom”, ma non sono stati segnalati terremoti nell’area. I rumori uditi dai residenti potrebbero essere stati “criosismi”, particolari terremoti causati dalle temperature estremamente basse, secondo quanto riportato da WGN-TV. Secondo il Maine Department of Agriculture, il criosisma è un fenomeno naturale che produce scosse nel suolo e rumori simili a quelli provocati da un ...

Maltempo in Italia - Gelo artico in arrivo. Possibile neve a Roma giovedì 24 : Ondata di freddo artico in arrivo sull'Italia. Possibile neve a Roma in settimana, probabilmente giovedì 24 gennaio. Nevicate, comunque, sin dalla giornata di domani, lunedì 21, sulle zone del centro ...

Previsioni Meteo Sardegna : il Gelo artico lascia il posto al maestrale a 80 km/h : Da lunedì il gelo artico abbandonerà la Sardegna ma già da domenica si registreranno forti raffiche di maestrale, che dovrebbe toccare picchi di 75-80 km/h, secondo quanto previsto dal Servizio Meteo dell’Aeronautica di Decimomannu. Le coste occidentali saranno quelle più esposte. “Le masse d’aria di origine continentale stanno tenendo le temperature al di sotto della media del periodo ma si sta allontanando definitivamente. ...

Il Gelo artico è al Centro-Sud. La situazione di strade e ferrovie : Roma, 4 gen., askanews, - gelo al centro sud con precipitazioni nevose che sono in atto in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Marche, Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. La notte ...

Maltempo - arriva il Gelo artico : allerta al centro-sud : E' in arrivo sull'Italia meridionale un'ondata di gelo artico che interesserà in particolare la Puglia e la Basilicata, ma riguarderà da vicino anche la Calabria, il Molise, l'Abruzzo, la Campania e la Sicilia. La "sciabolata", così come è stata chiamata dagli esperti, proviene dal Nord Europa. La Protezione Civile ha emesso in allerta gialla per la popolazione. In diverse delle aree interessate è sconsigliato l'utilizzo di veicoli a due ruote, ...