Club Canturino 1902 | tris d' assi per la nuova squadra

corrieredicomo

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Una presentazione con una lunga serie di ospiti del mondo del ciclismo. Ildel presidente Paolo Frigerio ha svelato le sue carte in vista della stagione agonistica 2019. Una società che vanta una tradizione ultracentenaria, visto che è ...

PallCantu : ?? Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è orgogliosa di annunciare un grande ritorno in società: Bruno Arrigoni, nuo… - danisailor7 : RT @PallCantu: ?? Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è orgogliosa di annunciare un grande ritorno in società: Bruno Arrigoni, nuovo consul… - tracez1 : RT @PallCantu: ?? Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è orgogliosa di annunciare un grande ritorno in società: Bruno Arrigoni, nuovo consul… -