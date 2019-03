Clima | il report ONU parla chiaro | ultima chance per la Terra | “siamo a un bivio e urge

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “La scienza è chiara. La salute e la prosperità dell’umanità sono direttamente legate allo stato del nostro ambiente. Siamo ad un. O continuiamo sulla strada attuale, che porterà a un futuro terribile per l’umanità, o ci concentriamo su un percorso di sviluppo più sostenibile. Questa è la scelta che devono fare i nostri leader politici, ora“. Questo il commento di Joyce Msuya, direttore esecutivo facente funzione dell’UN Environment (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) al sesto Global Environmental Outlook (sulla valutazione dello stato ambientale) delle Nazioni Unite.Nell’importante rapporto prodotto da 250 scienziati ed esperti provenienti da oltre 70 Paesi vi è la valutazione più completa e rigorosa sullo stato dell’ambiente degli ultimi cinque anni ed alcuni consigli: dall’adozione di diete a basso ...

