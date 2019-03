Brexit,Barnier: rischio "No deal" forte

"Il voto di ieri sera prolunga e aggrava una grande incertezza". Lo ha detto il capo negoziatore dell'Ue per laMichelparlando alla plenaria del Parlamento europeo. "La responsabilità sulla decisione della-ha detto- è esclusivamente britannica.Oggi la prima responsabilità per uscire dall'impasse ricade su Regno Unito. Se continuano a voler uscire" l' accordo negoziato "è e resterà l'unico trattato disponibile.Abbiamo fatto tutto il possibile". "Ildi un "No" non è stato mai così grande".(Di mercoledì 13 marzo 2019)

