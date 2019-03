Al cuore del gol | Simy si esalta | il Crotone scaccia la paura

Grosseto : il cuore della Maremma : in foto: Grosseto., Foto di Alan La Maremma Toscana offre luoghi, paesaggi ed atmosfere uniche al mondo. Tra la ricchezza della natura, che in questo territorio è la vera protagonista, spiccano borghi e città che vale la pena di visitare. Tra questi c'è Grosseto che da il nome alla Maremma ...

In Brianza torna "Le Reti del cuore" : 23 progetti online per un patrimonio artistico da salvare : Un voto online per sostenere l'iniziativa di mecenatismo culturale e artistico promossa da Brianzacque e RetiPiù. La seconda fase di "Le Reti del Cuore" si è aperta nel museo del Duomo di Monza con la ...

Guida Fortnite Stagione 8 : cuore Nero - come ottenere il set completo della skin a fasi : Con Fortnite Stagione 8, Epic Games ha finalmente dato vita alla nuova Stagione della sua acclamata Battaglia Reale. Sciolte le nevi che avevano invaso la grande isola di gioco, ora lo shooter costruttivo della software house americana abbraccia quindi lo spirito dei bucanieri con un tema squisitamente piratesco. Spazio allora a tante Sfide mai viste prima e nuove armi, senza dimenticare una buona manciata di skin a colorare il negozio virtuale ...

Dormire fa bene alla salute del cuore : ecco perchè : Dormire fa bene alla salute del cuore. Il sonno equilibrato è fondamentale per il benessere psicofisico di mente e corpo. ecco perchè.

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano - serve il cuore delle Pantere contro l’Eczacibasi. Che sfida a Boskovic e Kim : Conegliano si rituffa in Champions League dopo aver sostanzialmente ipotecato il primo posto nella regular season della Serie A1, le Campionesse d’Italia si possono concentrare sulla massima competizione continentale e sono chiamate a un’autentica impresa contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul. La fenomenale corazzata turca è tra le grandi favorite per la conquista del trofeo ma le Pantere hanno tutti i mezzi per piazzare il ...

Pallanuoto - i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia : il cuore di Giacoppo - gli applausi per Tempesti : Nello scorso fine settimana a Bari è stata assegnata la Coppa Italia di Pallanuoto: ennesimo trionfo per la Pro Recco, che ha spazzato via tutte le contendenti, inclusa Brescia in Finale. A restare più a lungo in partita forse proprio l’Ortigia, poi quarta dopo aver perso la Finale con la Sport Management. Di seguito i migliori Italiani della Final Eight di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): un’ira di Dio nei tre giorni. ...

Il cuore della città in mattoncini tornerà a pulsare per Emma : Ma il suo mondo di giochi e colori continuerà attraverso la fantasia degli altri bambini. La sua città di mattoncini verrà rimontata e ria... continua

Giulia De Lellis scrive ad Irama nel cuore della notte : Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati. La loro storia d'amore - che tanto rendeva felice l'influencer - non è durata un anno. E ora lei sembra essere tornata fra le braccia del suo vecchio amore: ...

Ritrovato il relitto del Giovanni dalle Bande Nere - un superstite : “il mio cuore e il mio destino sono ancora lì” : “Non sono mai sceso dal Giovanni dalle Bande Nere, io mi sono salvato ma il mio destino e il mio cuore sono ancora li’, con tutti i miei compagni che sono morti quel 1 aprile del 1942”. Con queste parole Gino Fabbri, fuochista ausiliario sull’incrociatore Giovanni delle Bande Nere – il cui relitto e’ stato localizzato a sud dell’isola di Stromboli dal cacciamine Vieste della Marina Militare – ...

La 'primavera algerina' si allarga. E ora mira al cuore del potere - di U. De Giovannangeli - : ... raccontano i manifestanti che dal 22 febbraio protestano contro l'imposizione, per la quinta volta, di un presidente identificato con un potere corrotto e opprimente, incapace di liberare l'economia ...

La 'primavera algerina' si allarga. E ora mira al cuore del potere : Una marea umana. Una protesta che si allarga a macchia d'olio, non solo in termini quantitativi ma anche per la sua capacità a conquistare l'adesione di settori della società, soprattutto il ceto medio urbano, che il potere pensava di avere "comprato" una volta per sempre. La "primavera algerina" sta crescendo.Erano ''più di un milione'' i manifestanti scesi in piazza ieri ad Algeri, per il terzo venerdì consecutivo ...

Ritrovamento dell’incrociatore Giovanni dalle Bande Nere - il superstite : “Il mio cuore è ancora lì” : “Non sono mai sceso dal Giovanni dalle Bande Nere, io mi sono salvato ma il mio destino e il mio cuore sono ancora lì, con tutti i miei compagni che sono morti quel 1 aprile del 1942“. Così Gino Fabbri, fuochista ausiliario sull’incrociatore Giovanni delle Bande Nere, ricordava quell’infausto giorno dell’affondamento dell’incrociatore leggero italiano, causato dal sommergibile britannico Urge. Il relitto ...

In casa Matri-Nargi si canta l’inno della Roma : la piccola Sofia ha il cuore giallorosso [VIDEO] : Sofia Matri Romanista sfegata: la figlia di Federica Nargi canta con passione l’inno della Roma Federica Nargi e Alessandro Matri amano aggiornare i loro follower sui social quotidianamente. In particolar modo la bellissima ex velina, in dolce attesa della seconda figlia, si diverte a pubblicare video riguardati la dolcissima Sofia, la primogenita. Ieri sera, Federica Nargi ha mostrato al mondo intero la passione giallorossa di sua ...