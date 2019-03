Via Seta - Tria tempesta in bicchiere : ... "si ribadiscono i principi di cooperazione economico e commerciali presenti in tutti i documenti europei, nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata": così il ministro dell'economia ...

Via della Seta - Tria : “Tempesta in un bicchier d’acqua. Nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata” : “Penso che si stia facendo confusione attorno a questo accordo che poi non è neanche un accordo ma un ‘understanding’. Dentro si ribadiscono dei principi di collaborazione commerciale già presenti in tutti i documenti europei. Nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata. Si sta facendo una tempesta in un bicchiere d’acqua” Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria rispondendo alle domande dei giornalisti a margine ...

Via della Seta - governo diviso sui rapporti con la Cina - L'allarme Ue : 'Minaccia i nostri valori - restiamo uniti' : L'adesione dell'Italia alla nuova Via della Seta , che potrebbe formalizzarsi a fine marzo in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, preoccupa gli Usa e l'Europa . "E' un ...

Via della Seta : Lega pensa norma a tutela dell’Italia. Guerra fredda nel M5s : Una norma da portare entro questa settimana in Consiglio dei ministri o in Parlamento per difendere gli interessi nazionali. La Lega sta ancora valutando come muoversi a tutela delle nostre aziende, ma l'obiettivo - viene riferito - e' quello di mettersi di traverso all'adesione dell'Italia al 'Memorandum of understanding' sulla via della Seta tra Roma e Pechino. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha ...

Salvini frena sulla 'Via della Seta' : dopo il sì Tav - un altro passo per accreditarsi a Bruxelles e Washington : "Se si tratta di aiutare imprese italiane a investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no". Matteo Salvini frena sulla via della Seta ma non riesce a bloccare l'intesa commerciale tra Roma e Pechino. La firma ci sarà quando il presidente Xi Jinping sarà a Roma la prossima settimana, confermano da Palazzo Chigi dopo i paletti ...

Intervista al sottosegretario M5s Stefano Buffagni : "Sulla Via della seta è la Lega a spaccarsi" : "Sulla via della seta è la Lega a spaccarsi". È netto Stefano Buffagni, sottosegretario del Movimento 5 stelle e tra gli uomini che gestiscono i dossier più delicati in mano a Luigi Di Maio. Perché, all'improvviso, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti stanno provano a disfare la tela tessuta in questi mesi tra Roma e Pechino. E, a una settimana dall'accordo, a mettere in dubbio le ripercussioni che potrebbe avere ...

Salvini : no a memorandum se la "Via della Seta" colonizza imprese italiane : E apre l'ennesima spaccatura politica nella maggioranza, dopo il tira e molla politico Tav Sì-Tav no e il via libera del Cda Telt ai bandi di gara per il collegamento Torino Lione . A dettare i ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all’Italia. M5s : “Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

Via della seta - Salvini : No a colonizzazione Italia e sue imprese : Milano, 11 mar., LaPresse, - "Se si tratta di aiutare imprese Italiane a investire all'estero, noi siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da ...