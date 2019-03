Tre giorni di grande teatro a Ragusa

Malore menTre è in luna di miele - Nicola muore 6 giorni dopo le nozze : “Vogliamo la verità” : Nicola Spencer, manager di 42 anni di Londra, è morta mentre era in viaggio di nozze alle Isole Canarie. Poco prima della partenza, ha accusato i primi dolori, poi, arrivata a Fuerteventura, ha avuto delle perdite di sangue ma non credeva fosse qualcosa di preoccupante. Due giorni dopo è deceduta: "Vogliamo la verità su quello che è successo".Continua a leggere

Eintracht - il ds Bobic : 'Dusseldorf e Inter a distanza di Tre giorni? Niente di strano. Bundes meglio dell'Europa' : Poi Milano si raggiunge in un'ora d'aereo, non è un viaggio intorno al mondo. Con tutto l'impegno che metteremo a Milano e tutta la gioia per essere ancora impegnati in Europa, la Bundesliga è sopra ...

Maria Teresa - morta a 39 anni per una liposuzione dopo Tre giorni di coma. La famiglia ha deciso di donare gli organi : Non ce l?ha fatta Maria Teresa Avallone, la 39enne di Seregno ricoverata d?urgenza dopo l?anestesia che avrebbe dovuto precedere un intervento di rassodamento dei...

Maria Teresa - 39 anni - morta per una liposuzione dopo Tre giorni di coma. La famiglia ha deciso di donare gli organi : Non ce l?ha fatta Maria Teresa Avallone, la 39enne di Seregno ricoverata d?urgenza dopo l?anestesia che avrebbe dovuto precedere un intervento di rassodamento dei...

Maria Teresa - 39 anni - morta per un intervento estetico dopo Tre giorni di coma. La famiglia ha deciso di donare gli organi : Non ce l?ha fatta Maria Teresa Avallone, la 39enne di Seregno, ricoverata d?urgenza dopo l?anestesia che avrebbe dovuto precedere un intervento di rassodamento dei glutei. La...

"Feminism" - a Roma Tre giorni di festival di editoria delle donne : Roma, 8 mar., askanews, - Dibattiti, incontri, riflessioni sull'epoca complessa che circonda le donne e libri, tanti libri. Dall'8 al 10 marzo alla Casa Internazionale delle donne a Roma è in ...

In Tre giorni sono arrivate alle Poste 115mila domande per il reddito di cittadinanza : Nei primi tre giorni sono 114.286 le domande pervenute a Poste italiane per il reddito di cittadinanza. Tra queste 95.994 sono state presentate negli uffici postali e 18.292 online. Lo comunica il ministero del Lavoro. Le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Campania con 15.094, la Lombardia con 14.932, la Sicilia con 13.099, il Lazio con 11.015 e il Piemonte con 10.495.

Tre giorni di eventi 'in the city' : con Tipicità alla scoperta di Fermo : Tra gli appuntamenti in programma presentazioni di libri, concerti e spettacoli. Si apre sabato 9 marzo alle ore 9.30 in Biblioteca Ragazzi con la presentazione di un libro per ragazzi dal titolo "MA.

Festival dell'Oriente alla Fiera di Genova : Tre giorni di musica - cibo e spettacoli : Oltre agli spettacoli, larga parte del Festival sarà dedicata allo shopping, con la riproduzione di veri e propri Bazar tra stoffe, vestiario, borse, gioielli antichi e altri prodotti tipici dei ...

Violentata sulla Circumvesuviana - i Tre aggressori avevano già provato a stuprarla 20 giorni fa : avevano già provato a violentarla venti giorni fa. Sempre loro, nello stesso luogo. Ma quella volta la ragazza di 24 anni stuprata ieri in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana a ...

Emilia Romagna - 450 studenti per Tre giorni senza telefonino e social : il progetto di sei scuole del Modenese : Tre giorni senza cellulare, senza chattare, senza postare una storia su Instagran o taggare un amico su Facebook. A mettersi in gioco sono 450 studenti delle scuole superiori “Cavazzi-Sorbelli” e “Marconi” di Pavullo; “Levi”, “Paradisi” e “Spallanzani” di Vignola e la secondaria di primo grado “Leopardi” di Castelnuovo. Lo slogan dell’iniziativa è “Challenge4me” ed è stata ideata dal Lions Club e da Bper Banca in collaborazione con l’ufficio ...

Napoli - incidente in moto : muore giovane padre di Tre figli dopo giorni di agonia : Un'altra assurda tragedia quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. Nella mattina di ieri, infatti, è deceduto il quarantenne Carmine D'Isanto, padre di tre figli, a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì, che non gli ha lasciato scampo. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando improvvisamente è caduto mentre percorreva la rotonda di via Montenuovo Licola Patria, nel noto comune di ...

Spegnere lo smartphone per Tre giorni - la sfida di 450 studenti : Bologna, 4 mar., askanews, - Chiudere dentro un sacchetto sigillato il proprio smartphone e restare scollegato da Internet per tre giorni e tre notti. Non è solo una sfida che 450 ragazzi delle scuole ...

Roma e Di Francesco - i Tre giorni per dirsi addio : Sousa o Donadoni in lista d'attesa : 'Aspettiamo mercoledì'. È quanto trapela off record dall'incontro andato in scena sabato sera, nel post-derby, tra la dirigenza giallorossa, Baldissoni, Monchi, Balzaretti, Fienga, Massara e Totti,. ...