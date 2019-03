TG RDN del 12 03 19

romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2019) FORTI RAFFICHE DI VENTO, OLTRE 150 INTERVENTI NELLA CAPITALESono stati oltre 150 gli interventi della Polizia locale e dei Vigili del fuoco, a Roma, per rimuovere alberi e cartelloni abbattuti dalle raffiche di vento. Il maggior numero di segnalazioni hanno riguardato i Municipi VIII e IX e il quadrante sud-est della Capitale. Diverse le strade chiuse temporaneamente per la presenza di alberi e rami in carreggiata. In particolare gli interventi si sono concentrati in via dell’Oceano Altantico, via Ardeatina, viale Egeo, via del Mare e via Ostiense.ROMA, LAZIO E FROSINONE IN CAMPO PER DIRE NO AL BULLISMORoma, Lazio e Frosinone scendono in campo a fianco del Consiglio regionale del Lazio nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Le tre societa’ di serie A della Regione hanno firmato un protocollo d’intesa col Garante regionale per l’Infanzia e ...

