Temperature in forte calo | sul Vesuvio torna la neve GALLERY

Meteo Puglia : dalla mitezza al pieno inverno. Temporali - vento forte e Temperature in picchiata stasera : L'anticipo di primavera che ha avvolto la Puglia da inizio marzo ha ormai i minuti contati : l'aria mite sarà improvvisamente scalzata nelle prossime ore da una poderosa ondata di freddo di origine...

Temperature in picchiata - forte vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per alberto caduto su un auto : Torna il maltempo al Centro-Sud d'Italia, con violente raffiche di vento, neve e collegamenti bloccati per le isole. A Napoli, dove sono caduti anche fiocchi di neve, un albero è caduto a causa del ...

Temperature in picchiata - forte vento : è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per alberto caduto su un'auto : Tornano neve e il maltempo si arena un mercantile a Bari. Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Bloccati i collegamenti con le isole campane

Maltempo e vento forte : calo delle Temperature e neve al Sud - il punto della situazione : Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani sta portando a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo vento forte - calo delle Temperature - neve e gelate : La Protezione Civile della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare, nevicate e gelate: è infatti atteso vento forte e a tratti molto forte e persistente sull’intero territorio regionale a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani. Previsto un significativo abbassamento generalizzato delle temperature con diminuzione anche di 8-10°C e conseguenti nevicate e gelate nelle zone interne e ...

Temperature estreme in Australia per l’ondata di caldo più forte dal 1939 : +46-49°C ogni giorno fino a metà della prossima settimana [MAPPE] : 1/14 ...

Meteo - torna la neve nelle regioni del centrosud. Temperature in forte calo : Un nuovo vortice di aria fredda è in arrivo nelle regioni del centrosud: porterà nevicate a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania.Continua a leggere