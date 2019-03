Sesso | tre falsi miti da sfatare sulla prima volta

dilei

(Di martedì 12 marzo 2019) Lache si fa l’amore occupa sicuramente un posto speciale nei ricordi di ognuno. Libri e film ci hanno fatto credere che debba per forza essere perfetta e romantica, ma non bisogna dimenticare che per forza di cose, porta con sé anche una buona dose di inesperienza.È importante,di tutto, decidere con consapevolezza quando è il momento di avere il primo rapporto, secondo quelli che sono i propri tempi, senza farsi forzare o condizionare dalle esperienze delle amiche o dal parere del partner. Non è una gara e non si vince o perde nulla, al contrario non bisogna sentirsi “facili” se si decide di farlo presto.Vediamo insieme quali sono ipiù diffusi, che invece non sono veri.1.Fare l’amore per lafa malissimoÈ vero che il dolore è soggettivo e ogni esperienza è diversa, ma di base ilè un’azione naturale che nasce per ...

