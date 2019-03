Roma-Empoli | Iachini | “la squadra avrebbe meritato il pareggio”

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Sconfitta per l’nella gara di campionato contro la, pesante stop per la corsa salvezza per gli uomini di, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “non è facile giocare all’Olimpico, si sono chiusi molto bene, spesso abbiamo creato diverse occasioni, non abbiamo concesso nulla, più di questo non posso chiedere ai ragazzi, solo dovevamo essere più incisivi nell’ultima giocata. Siamo l’ottavadel campionato per le occasioni create, per alcune ingenuità poi prendiamo gol. Nel primo tempo abbiamo sbagliato delle uscite e delle verticalizzazioni, sono contento del secondo tempo. Sul gol annullato al Var? C’è stato un contatto ravvicinato, peccato, poteva essere involontario, peccato, è andata così, lail pareggio”.L'articolo: “la...

OfficialASRoma : Sono 2?5? i precedenti in @SerieA tra #ASRoma ed Empoli: per noi 17 vittorie, 3 sconfitte e 5 pareggi Qui ?? numeri… - OfficialASRoma : L'#ASRoma è imbattuta da 9? sfide contro l’Empoli in @SerieA (6V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultim… - OfficialASRoma : L'intervista a Claudio Ranieri sul nostro Match Program di #RomaEmpoli ?? -