On Air | Allegri crede nell' impresa Ranieri buona la prima

corrieredellosport

(Di martedì 12 marzo 2019) ROMA - "Ribaltare lo 0-2 di Madrid sarebbe un'straordinaria". Così Massimiliano, alla vigilia di Juve-Atletico atto secondo. "Ma non è la partita dell'anno, se pensassimo così saremmo ...

Salvucc20278465 : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] ??#Milan e #Inter si caricano per il #derby ??#Ranieri si ri-presenta a #Roma ??Live #SassuoloNapoli ??#Allegri… - capuanogio : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] ??#Milan e #Inter si caricano per il #derby ??#Ranieri si ri-presenta a #Roma ??Live #SassuoloNapoli ??#Allegri… - tutticonvocati : [??ON AIR] ??#Milan e #Inter si caricano per il #derby ??#Ranieri si ri-presenta a #Roma ??Live #SassuoloNapoli ??… -