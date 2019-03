Morti in corsia | parla il medico Cazzaniga «Non volevo uccidere»

laprovinciadicomo

(Di martedì 12 marzo 2019) Mi viene contestato il fatto di aver accelerato consapevolmente la morte di un paziente? Lo nego con fermezza. L'obiettivo è sempre stato quello di alleviare le sofferenze di un paziente. Come...

NurseTimes : NT | Tunisia, l’orrore dei farmaci scaduti: 11 neonati morti in corsia- Info Sanità #NurseTimes - Giorno_Varese : Morti in corsia a Saronno, Cazzaniga: 'Volevo eliminare sofferenza nei pazienti' - Il Giorno - LucarellaMauro : @JaciluCinzia @Alessia_1103 Fra 20 anni se continuiamo così siamo morti di tumore, e allora le altre cose non servi… -