F35 | Italia salda debito con Usa | ' ma programma rivisto'

Gli F35 e il debito da 389 mln dell’Italia con gli Usa. Il governo assicura : “Pagheremo a breve” : Il governo italiano dovrà pagare 389 milioni di euro di fatture a Lockeed Martin per il programma degli F35. L'esecutivo assicura che il saldo del debito avverrà al più presto, ma sottolinea anche le "forti perplessità" sul programma che deve essere ridiscusso. Intanto però l'aeronautica ribadisce l'importanza degli F35, definiti "l'unica soluzione possibile".Continua a leggere

