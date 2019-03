Avviso di giacenza perso per raccomandata o atti giudiziari | cosa cambia

termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2019)diperSi tratta di un inconveniente che, in verità, può capitare a chiunque: parliamo della perdita o smarrimento del cosiddettodiriguardante raccomandate e, talvolta,. Vediamo di seguito come orientarci in casi come questi, anche alla luce della attuale disciplina normativa in proposito.di: che cos’è quali caratteristiche lo identificano Preliminarmente, è opportuno chiariresia undi, dato non tutti potrebbero sapere di che si tratta. L’evenienza del rilascio di talesi verifica laddove il postino abbia bussato alla porta e non abbia trovato nessuno, nel caso avesse per noi una. In tali circostanze, è incaricato di lasciare nella cassetta delle lettere il cosiddettodi, un cartoncino di ...

heoniewon : @lmhcIubs no nienye ho trovato l'avviso di giacenza e devo andare in posta :// - lmhcIubs : @heoniewon penso che di solito facciano due tentativi di consegna prima di rilasciare l’avviso di giacenza!! - heoniewon : raga non mi hanno neanche lasciato un avviso di giacenza che cazzo faccio??? -