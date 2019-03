Volley | grande vittoria per la Webproject Sottorete

DIRETTA MONZA FIRENZE / Streaming video e tv : grande equilibrio nei precedenti - Serie A1 Volley femminile - : DIRETTA MONZA FIRENZE: info Streaming video e tv della partita di volley femminile, in programma oggi 31 gennaio 2019 per la 18giornata di Serie A1.

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA / Streaming video e tv : i numeri storici di una grande classica - Volley Superlega - : DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: info Streaming video e tv della partita di volley maschile, valida per la quarta giornata di ritorno della Serie A1, Superlega.

Volley - festa grande per Francesca Piccinini : la Divina della pallavolo compie 40 anni da campionessa infinita : Oggi Francesca Piccinini compie 40 anni, l’icona simbolo della pallavolo italiana negli ultimi due decenni spegne le candeline e festeggia un traguardo simbolico, l’ingresso negli -anta non cambia però la Picci nazionale che continua a giocare con l’entusiasmo del primo giorno. La toscana, splendida classe 1979 ancora in attività con la casacca di Novara che sta guidando la classifica della Serie A1 (ieri le piemontesi hanno ...

Volley - i migliori italiani della 16^ giornata di Superlega. Giannelli-Vettori strepitosi - Zaytsev torna alla grande - Piano granitico : Nel weekend si è disputata la 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile (il turno si completerà tra un mese con i recuperi Monza-Vibo Valentia e Sora-Siena). Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. SIMONE GIANNELLI e LUCA VETTORI. I protagonisti italiani della magica vittoria di Trento contro Perugia, i dolomitici dominano il big match e balzano in testa alla classifica ...