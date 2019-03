Salvini | «Bandi al via | cantieri e Alta velocità anche al Sud»

Tav - Salvini : partono i bandi. Ci sarà shock sulle infrastrutture : "La Tav andrà avanti, i bandi partono, ma non c'è soltanto la Tav, di cui comunque discuteremo, sulle modifiche e sulla revisione dei finanziamenti con la Francia e con la Ue, ma ci sono altri 300 ...

Tav - Salvini : partono i bandi. Ci sarà choc sulle infrastrutture : Roma, 11 mar., askanews, - "La Tav andrà avanti, i bandi partono, ma non c' è soltanto la Tav, di cui comunque discuteremo, sulle modifiche e sulla revisione dei finanziamenti con la Francia e con la ...

Tav - Salvini : partono i bandi. Ci sarà choc sulle infrastrutture : Roma, 11 mar., askanews, - 'La Tav andrà avanti, i bandi partono, ma non c' è soltanto la Tav, di cui comunque discuteremo, sulle modifiche e sulla revisione dei finanziamenti con la Francia e con la ...

Tav - slittano i bandi di gara. Conte : non partono senza avallo mio governo. Salvini : farò di tutto perché si faccia : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav non si placa. Intanto slitta la pubblicazione dei bandi per gli appalti della linea ferroviaria Torino-Lione. Le gare, affermano fonti di Palazzo...

Tav - Palazzo Chigi : «I bandi slittano». No di Fico : è l'identità M5s. Salvini : farò di tutto perché si faccia : «Si va verso il rinvio dei bandi» per la Tav. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. I bandi, sottolineano, «non partiranno lunedì». Tra Palazzo Chigi e Telt...

Tav - governo sblocca i bandi con clausola dissolvenza. Salvini : “Nessuna crisi di governo” : Si sblocca la vicenda Tav. A scriverlo "Il Sole24Ore" on line che riferisce di una lettera inviata da Palazzo Chigi alla Telt "per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese". I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti, prosegue "Il Sole24Ore", ma sarà comunque ...

Tav : il governo ha sbloccato i bandi - probabile incontro Salvini-Di Maio : Roma, 9 mar., askanews, - Palazzo Chigi ha inviato alla Telt una lettera che autorizza l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza ...

Tav - compromesso Salvini-Di Maio : lettera di Palazzo Chigi per bandi con «clausole di dissolvenza» : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

Tav - Di Maio a Salvini : "Governo messo in discussione ma ci vuole serietà" | Bandi? Se ridiscuti opera non vincoli i soldi" : Conferenza stampa del vicepremier: "Ci vuole serietà. Lo dico aglielettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussionela legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? "

Salvini : 'Io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi. I bandi per la Tav devono partire' : Lo scontro sulla Torino-Lione porta l'Esecutivo giallo-verde vicinissimo al punto di rottura, dopo le perplessità sull'opera espresse dal premier Conte e il braccio di ferro tra i due vice. Il leader ...

Tav - Salvini : «Io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi. Sono coerente - i bandi devono partire» : «Io irresponsabile? No, Sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per la Tav, a me interessa ...

Salvini dice di non voler far cadere il governo - ma i bandi Tav devono partire : Matteo Salvini ha respinto l'accusa di essere un "irresponsabile" rivoltagli da Luigi Di Maio ma ha ribadito che sulla Tav non mollerà e assicurato che il governo deve andare avanti. "Io irresponsabile?", si è chisto il vicepremier leghista intervenendo a Rtl 102,3, "no, sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per ...

Tav - Salvini : 'Lunedì partono i bandi - no a stop' | : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Tav - Chiamparino lancia il referendum : 'Salvini sblocchi i bandi' : Torino, 22 feb., askanews, - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha inviato una lettera al presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, chiedendo di poter fare martedì in aula ...