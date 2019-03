Nuovo ponte | Conte | «Nessun ritardo»

Nuovo ponte di Genova - taglio della prima lamiera : "Del ponte si parla in tutto il mondo, ormai è una delle questioni più importanti. Ce la metteremo tutta, caro presidente, non solo per farlo nei tempi previsti ma anche per anticipare. Già oggi ...

Conte - Nuovo ponte nei tempi previsti : ANSA, - ROMA, 11 MAR - "L'immagine di quel Ponte non sia simbolo di solo dolore, ma anche della ricostruzione. Oggi saluto gli amici genovesi, composti ma caldi, che mi hanno sempre accolto. Posso ...

"Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure'. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova": lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte.

Abbattere i tempi di viaggio da 5 ore a 30 minuti? in India si può grazie al Nuovo ponte più lungo del paese : Promette di far risparmiare più di 4 ore e sarà il più lungo del paese, la prossima mega opera Indiana sarà un ponte a quattro corsie sul fiume Brahmaputra, nello stato dell’Assam, nord est del paese. L’annuncio, rilanciato ieri dal Press Information Bureau del governo Indiano, è stato dato dal comitato sugli Affari Economici, a pochi mesi dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 25 dicembre, di un altro ponte, sia stradale che ...

Ponte Morandi. Realizzato a Castellammare il primo pezzo del Nuovo viadotto : Una delegazione di 14 dei familiari delle vittime del crollo del 14 agosto scorso ha incontrato il commissario Bucci e l’assessore comunale Pietro Piciocchi per chiedere che vengano onorati i propri cari. Lo racconta, oggi, Repubblica Genova. Il vertice Sono arrivati dal Piemonte, dalla Toscana, dalla stessa Genova. Un’ora di confronto a porte chiuse chiesto come forma di “rispetto e attenzione, un’occasione per chiarire la nostra posizione ...

Ponte Morandi. La geometria del Nuovo tracciato non rispetta le norme di costruzione : Abbiamo già scritto che il tracciato del nuovo viadotto ricalcherà quello precedente ma con uno spostamento di circa venti metri. Ebbene, adesso pare che la geometria del tracciato non rispetti le normative. L’allarme L’allarme, scrive Il Secolo XIX, è scattato dopo che il sindaco-commissario Marco Bucci, a margine di un convegno, ha detto che a marzo il progetto di ricostruzione del viadotto sul Polcevera sarà portato all’approvazione del ...

Genova - il Nuovo ponte prende forma : Fincantieri vara il primo prototipo | : La riproduzione, a grandezza naturale, servirà ad eseguire i test per la costruzione del viadotto. L’architetto Piano ha assistito alle fasi della realizzazione

