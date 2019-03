Come è stata evitata la crisi di governo sulla Tav : L'ultima parola sulla realizzazione della linea Torino-Lione non spetta al governo e nemmeno al presidente del Consiglio ma al Parlamento. Dopo il rinvio di sei mesi di qualsiasi decisione sul tema, ottenuto con la lettera di Giuseppe Conte a Telt, è Giancarlo Giorgetti a fare il punto sulla vicenda Tav. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio non usa mezzi termini e, intervistato da Lucia Annunziata, spiega che la lettera del premier ...

Come controllare se la tua password è stata rubata : Usare delle password molto complesse e robuste potrebbe non essere sufficiente per tutelare l’accesso ai propri account su internet. La maggioranza delle password e degli account email viene recuperata in seguito ad attacchi diretti a siti web e servizi online che utilizziamo frequentemente, nonostante questi ultimi, conservino le password in forma criptata e protetta. Le […] Come controllare se la tua password è stata rubata

Donatella Milani : «Ad Ora o Mai Più sono stata lesa Come insegnante e Come donna. Rettore mi ha detto che sono una stron*a ma anche una grande» : Vieni da Me Non c’è due senza tre. Donatella Milani ritorna a Vieni da Me per fare un bilancio, insieme alle sue colleghe Jessica Morlacchi e Barbara Cola, dell’esperienza ad Ora o Mai Più, che sabato ha chiuso i battenti con la vittoria di Paolo Vallesi. sono state le sue parole, non propriamente lusinghiere verso il programma e i maestri, a catalizzare l’attenzione. La cantante giustifica, anzitutto, la frase pronunciata ...

Frasi contro Astori sui social - la Fiorentina disgustata : “questi sciacalli vanno perseguiti Come meritano” : Il club viola ha pubblicato una nota con cui ha espresso il proprio sdegno per le Frasi contro Davide Astori pubblicate sui social dopo il match con l’Inter “La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori. La Società viola è in contatto costante con le ...

Anticipo Tfs : liquidazione pubblici e statali - Come averla prima : Anticipo Tfs: liquidazione pubblici e statali, come averla prima liquidazione anticpata, come si può percepire I tempi di corresponsione del Tfs per i dipendenti pubblici e statali possono essere molto lunghi, creando noie per chi ha lavorato una vita e deve attendere tanto prima di ricevere le somme che gli spettano di diritto. Ritardi che possono influire su progetti per i quali serve investire quella liquidità. Per questo motivo la domanda ...

Daniele Piervincenzi - bomba contro la Rai dopo la testata di Spada. Fine oscena : "Come mi hanno ridotto" : Daniele Piervincenzi, l'ex inviato del programma di Rai2 Nemo aggredito a Ostia da Roberto Spada, ha dichiarato d’essere stato lasciato in un angolo dalla Rai dopo l’accaduto. Ora però è pronto a prendersi una rivincita lavorando nel cast di Popolo Sovrano, la trasmissione di approfondimento che nas

George Clooney scende in campo per Meghan : "Molestata Come Diana. Poi sappiamo Come va a finire" : Meghan Markle è finita nel mirino degli inglesi, e un po' di tutto il mondo, da quando ha sposato il principe Harry e ha annunciato di aspettare un bebè. Le ultime indiscrezioni sono addirittura ...

"Meghan Come Diana - molestata dai media. La storia si ripete". Clooney difende la duchessa : Meghan come Diana. Secondo George Clooney, la duchessa di Sussex sta subendo lo stesso trattamento riservato alla madre del consorte, molestata dai media. Clooney è amico della famiglia reale e insieme alla moglie Amal ha partecipato al royal wedding del principe Harry e dell'ultima arrivata nella famiglia reale."La inseguono dappertutto", ha affermato Clooney alla rivista Who, "È una donna incinta di sette mesi e viene ...

Sanremo 2019 - Come è stata scelta la Giuria d'Onore? Baglioni risponde : In principio fu Giuria degli Esperti, denominazione lasciata anche nel regolamento di Sanremo 2019 e modificata a pochi giorni dall'inizio del Festival. Per la 69esima edizione è presieduta da Mauro Pagani ed è composta da Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini, Joe Bastianich.prosegui la letturaSanremo 2019, come è stata scelta la Giuria d'Onore? Baglioni risponde ...

La candidatura della principessa Ubolratana Come prima ministra della Thailandia è stata ritirata : La candidatura della principessa Ubolratana come prima ministra della Thailandia è stata ritirata dal partito che l’aveva sostenuta, su richiesta del re. Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, 67enne sorella del re thailandese Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, si era candidata venerdì alle prossime elezioni

'Ho sperato che mi uccidessero. È stata Come un'esplosione dentro - immaginavo un finale da film' : 'È stata come un'esplosione dentro di me' ma ora 'ho capito che la pelle non conta'. Ad un anno dal raid di Macerata dove andò a caccia di 'negri' , sparando a 9 persone di colore e ferendone 6, , ...