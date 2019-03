Blackout in Venezuela | «80 bambini morti in Ospedale»

Venezuela al buio da 72 ore - è il più grande Blackout della storia : “E’ un attacco terroristico ma resisteremo” : Il governo Venezuelano ha decretato per oggi una nuova sospensione di tutte le attività scolastiche e lavorative dopo il blackout che ha colpito da giovedì gran parte del paese. “Sono sospese le attività lavorative e scolastiche a tutti i livelli educativi“, ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni Jorge Rodriguez . La misura segue l’analogo provvedimento disposto nella giornata di venerdì 8 marzo, con le prime conseguenze ...

Il Venezuela sprofonda nel buio - 80 bimbi morti in ospedale per Blackout. Verso “emergenza nazionale” : Almeno 80 morti in un reparto neonatale a causa del blackout in Venezuela. Il drammatico annuncio arriva dal senatore repubblicano Marco Rubio. La crisi in Venezuela, per l'esponente repubblicano, ha preso una piega "catastrofica nelle ultime 72 ore di blackout e la prospettiva di fame e carestia e' ora per molti una realta'". Rubio ha lanciato l'allarme: "Se ingenti aiuti non saranno consegnati presto, il timore e' che ci sia una catastrofe ...

Blackout in Venezuela - ONG : morti 15 pazienti in dialisi : Quindici persone con insufficienze renali gravi sono decedute in quanto non hanno potuto sottoporsi alla dialisi durante il Blackout in Venezuela: lo riportano fonti di una ONG. “Tra ieri e oggi, ci sono stati 15 decessi per mancanza di dialisi“, ha spiegato Francisco Valencia, direttore del gruppo per i diritti della salute di Codevida. “La situazione delle persone con insufficienza renale è molto difficile, critica, stiamo ...

Altro Blackout in Venezuela - un medico : almeno 14 morti in ospedale : Roma - Un nuovo blackout ha colpito Caracas e diversi aree del Venezuela in cui l'elettricità era stata ripristinata dopo l'interruzione di giovedì . In diversi Stati - secondo quanto riportano i ...