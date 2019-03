Albano nella black list ucraina | «Minaccia la sicurezza nazionale»

Mont Albano - migranti nella fiction. Salvini : «Lo adoro» e scatta la polemica sui social. Boom di ascolti : Non si è ancora spenta la polemica post Sanremo con la vittoria di Mahmood e il ribaltone del televoto che non è piaciuto a Matteo Salvini che ecco fresca un'altra polemica anche questa dal mondo ...

Mont Albano - migranti nella fiction. Salvini ironico : «Lo adoro» : e scatta la polemica sui social : Non si è ancora spenta la polemica post Sanremo con la vittoria di Mahmood e il ribaltone del televoto che non è piaciuto a Matteo Salvini che ecco fresca un'altra polemica anche questa dal mondo della televisione. Perchè finito Sanremo è cominciato il commissario Montalbano , campione di ascolti su Rai1 . E a d accendere la miccia stavolta è stato proprio il Ministro dell'Interno che ...

Pagelle TV della Settimana (28/01-03/02/2019). Promossi Albano e Ornella Vanoni. Bocciati Celentano e John Vitale : Ornella Vanoni Promossi 9 ad Albano . Il leone delle Puglie non smette di ruggire ed è protagonista appassionato di 55 Passi nel Sole, show di Canale 5, con qualche pecca, che non permette al cantante di agguantare la lode. 8 a La Compagnia del Cigno. La fiction di Rai1 ha registrato ottimi risultati, malgrado – almeno alla prima – incombesse il pericolo Celentano , portando sullo schermo una storia che ben si inserisce nel nuovo ...

Loredana Lecciso assente nella prima puntata dello show di Albano : i fan di lei insorgono : Lo show di Canale 5 intitolato 55 Passi nel Sole per omaggiare la carriera artistica di Albano Carrisi ha fatto registrare una vera e propria impennata di ascolti. Per Mediaset finalmente è arrivata la rivincita grazie ai risultati ottenuti dopo il grande e doppio flop della Dottoressa Giò e di Adrian. Basta guardare in rete e nel mondo dei social per capire che all'indomani della prima delle due serate non si parla di altro. Nonostante sia ...

C’è posta per te : una storia lesbo e Albano e Romina nella seconda puntata : C'è posta Per Te Di amori contrastati a C’è posta per te se ne vedono tanti. Tuttavia la storia che racconterà Maria De Filippi il prossimo sabato, nel corso della seconda puntata del people show, è diversa. Protagonista, infatti, una ragazza lesbica che manda la posta ai suoi familiari, contrari al suo fidanzamento che presto dovrebbe sfociare in un matrimonio. “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una ...