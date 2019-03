Al Bano nella lista nera dell’Ucraina - Romina su Instagram dice addio al suo cane : Al Bano finisce nella lista nera della Ucraina come “minaccia alla sicurezza nazionale”, mentre Romina Power dà notizia su Instagram della morte del cagnolino Jazz. Un momento non proprio brillante per l’ex coppia. Ma procediamo con ordine. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il ministero della Cultura ucraino ha inserito Al Bano nella black list degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. nella ...

una minaccia per la sicurezza nazionale : l'Ucraina mette Al Bano nella lista nera : Non ho mai fatto politica", ha spiegato il cantante pugliese all' Adnkronos . "Se qualcuno merita di essere nominato in positivo io lo faccio", ha ribadito riferendosi a Punin. "Non ho mai fatto ...

Al Bano nella lista nera Ucraina : "Minaccia per la sicurezza nazionale" : Comunque, arrivata la notizia il cantante ha detto ' Non ho mai fatto politica, ma se Putin è bravo lo dico. Non ho mai detto una parola contro l'Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. È ...

Al Bano nella lista nera dell’Ucraina per minaccia alla sicurezza - la sua risposta : “Non ho mai detto una parola contro l’Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. È inaccettabile che proprio io che canto da sempre la pace ora venga trattato come un terrorista. Non ho mai posseduto armi, neanche quelle mentali”. Al Bano Carrisi commenta con Agi il fatto che il ministero della Cultura ucraino lo abbia inserito nella lista nera degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. “Chiamerò ...

Al Bano annuncia un nuovo album con Romina - ma l'Ucraina lo mette nella lista nera : Al Bano Carrisi non può più andare in Ucraina. Il paese dell'est Europa infatti ha inserito il cantante italiano nella lista degli individui considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. Il motivo? Le sue posizioni filorusse. La lista nera viene redatta dal ministero della Cultura ucraino, in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale del Paese, del Consiglio della Tv e Radio Nazionali e dai servizi di sicurezza. ...

Al Bano Carrisi è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : una minaccia per la sicrezza nazionale in Ucraina . Il ministero della Cultura ucraino ha inserito il cantante AlBano Carrisi, Al Bano, nella lista degli individui che considera una minaccia alla ...

L'Ucraina inserisce Al Bano Carrisi nella lista nera : 'Pericoloso per sicurezza nazionale' : Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella relativa al cantante pugliese, originario di Cellino San Marco (Brindisi), Al Bano Carrisi, che è stato iscritto infatti nella black list degli individui considerati pericolosi per L'Ucraina. Il Ministero della Cultura del Paese lo considera una "minaccia nazionale". Il cantante famoso anche nell'allora Unione Sovietica Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, sia Al Bano, ...

Al Bano finisce nella lista nera dell'Ucraina : è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : E il cantante pugliese si era anche speso per la politica estera di Putin: 'Io sono stato in Urss, la Russia di oggi è diversissima, il cambiamento si vede. Putin poi ha bloccato la guerra in Siria ...

Al Bano - l'Ucraina lo inserisce nella lista delle 'minacce a sicurezza nazionale' - Sky TG24 - : Il ministero della Cultura ucraino ha messo anche l'artista pugliese tra gli individui considerati pericolosi per il Paese. A riferirlo è l'agenzia Interfax che afferma come siano 147 le persone ...

L'Ucraina inserisce Al Bano nella lista nera : "E' una minaccia alla sicurezza nazionale" : Il cantante di Cellino San Marco non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin

“Al Bano minaccia la sicurezza della nazione”. L’Ucraina lo inserisce nella black list : Il cantante pugliese è stato inserito nella lista dei 147 individui indesiderati dal Ministero della Cultura di Kiev: rappresenterebbe "una minaccia per la sicurezza della nazione".Continua a leggere

Al Bano «minaccia alla sicurezza nazionale» - l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : Il ministero della Cultura ucraino ha inserito anche il cantante AlBano Carrisi (Al Bano) nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale. La lista nera è...

L'Ucraina inserisce Al Bano nella 'lista nera' : Il ministero della Cultura ucraino ha inserito anche il cantante AlBano Carrisi, Al Bano, nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale. La lista nera è compilata e ...

AlBano Carrisi - l’Ucraina lo inscerisce nella ‘lista nera’ : “È minaccia alla sicurezza nazionale” : Albano Carrisi è stato inserito dall’Ucraina nella ‘lista nera’ degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. L’elenco è compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. nella black list ci sono ora 147 persone. Al Bano e Romina Power a ...