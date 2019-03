USA | il robot entra nella stanza d’ospedale | “stai per morire”

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Un medico di un ospedale californiano ha informato un paziente del fatto che sarebbe morto entro pochi giorni attraverso un collegamento video remoto tramite un. “Questo non è il modo di dimostrare compassione nei confronti del paziente“, ha scritto un amico della famiglia su Facebook. L’ospedale si è scusato per non essere stato all’altezza delle aspettative dei familiari. Iltodel 78enne Ernest Quintana, affetto da un tumore ai polmoni, e, attraverso uno schermo, il medico curante ha informato il paziente che sarebbe morto entro pochi giorni, dopo avere avuto responso in merito dalle tac: l’unica possibilità rimasta era quella di staccare il respiratore e iniettare morfina come cura palliativa. Quintana è deceduto il giorno successivo. Di fronte alle proteste della famiglia per le modalità con cui è stata comunicata la ...

