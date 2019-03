Urta con barca | muore in laguna Venezia

Visita fiscale Inps : ricorso contro decUrtazione - si può fare : Visita fiscale Inps: ricorso contro decurtazione, si può fare ricorso esito Visita fiscale L’assenza dal lavoro di un dipendente pubblico o privato a causa di una malattia può far scattare la Visita fiscale Inps. Quest’ultima è predisposta dallo stesso Istituto, ma può anche essere richiesta dal datore di lavoro privato (a pagamento). Uno dei principi fondamentali della Visita fiscale Inps resta la reperibilità fiscale. Ovvero le fasce ...

Auto Urta contro un tir e finisce contro il guardrail sulla Lecce-Gallipoli : 1 morto : Un uomo è morto sulla Statale 101 tra Lecce e Gallipoli a bordo della sua utilitaria dopo aver prima urtato contro un camion e poi aver impattato contro il guardrail. Inulti i soccorsi: è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere riverso sulla destra, con le gambe nell'abitacolo e il busto verso l'esterno.Continua a leggere

Il pentimento di CostacUrta : «Non mi riconosco piu` nel cameratismo al maschile» : L’intervista riparatrice Dopo la sospensione di quindici giorni di Collovati in Rai per le sue dichiarazioni sulle donne e la tattica, Billy Costacurta concede una intervista al Corriere della Sera per mettere in piazza il suo pentimento per la frase detta l’altra sera a Sky nel salottino con Sandro Piccinini che provava a difendere Wanda Nara dall’ondata maschilista dello studio: «Se mia moglie avesse detto dei miei compagni ...

Frase contro Wanda Nara : CostacUrta si scusa in diretta tv : Alessandro Costacurta ha pensato bene di scusarsi dopo una Frase non elegante pronunciata nei confronti di Wanda Nara “E’ stata una Frase infelice, sicuramente estrapolata e fuori contesto è una brutta Frase che non sento neanche mia. Io parlo di professionismi e non di genere nei mie ragionamenti, la mia uscita è stata inelegante e chiedo scusa, ma il mio percorso nella vita credo parli per me. Ho incontrato tante donne ...

Le raffiche di vento tradiscono la nave da crociera. Urta il molo : ecco come va a finire : La Norwegian Epic della Norwegian Cruise Line, una grossa nave da crociera nei giorni scorsi ha Urtato e affondato due ormeggi a San Juan, in Porto Rico. L’incidente è avvenuto mentre la grossa nave stava compiendo le manovre di attracco L'articolo Le raffiche di vento tradiscono la nave da crociera. Urta il molo: ecco come va a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.

Biathlon - la Coppa del Mondo fa tappa in America : dieci gli azzurri convocati dal dt Fabio CUrtaz : Wierer e Vittozzi guidano il gruppo di dieci azzurri nel tour nordAmericano di Coppa del Mondo Sono dieci i convocati per il doppio appuntamento di Coppa del Mondo che si terrà fra Canada e Stati Uniti nelle prossime deu settimane. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Giuseppe Montello (in questi giorni febbricitante) fra gli uomini e Dorothea Wierer, Lisa ...

Visita fiscale Inps : ricorso contro decUrtazione - si può fare : Visita fiscale Inps: ricorso contro decurtazione, si può fare L’assenza dal lavoro di un dipendente pubblico o privato a causa di una malattia può far scattare la Visita fiscale Inps. Quest’ultima è predisposta dallo stesso Istituto, ma può anche essere richiesta dal datore di lavoro privato (a pagamento). Uno dei principi fondamentali della Visita fiscale Inps resta la reperibilità fiscale. Ovvero le fasce orarie da rispettare e in cui ...

Polstrada - meno personale ma più controlli : incidenti in calo - decUrtati 12mila punti : Si schianta contro un tir e muore 3 Esce per andare a lavorare e si trova la Bmw senza volante e cruscotto 4 Travolte mentre attraversano, due donne all'ospedale Foto di repertorio Approfondimenti ...

Torino - va a sciare col papà e Urta con la testa contro una barriera : muore bimba di 9 anni : Una bambina romana di 9 anni, in vacanza con la famiglia, è morta sulla pista da sci "Imbuto" di Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa: dopo aver perso il controllo degli sci, mentre era con il padre, è andata a sbattere con la testa contro una barriera frangivento. Poi, dopo una caduta rovinosa è finita fuori pista, scivolando giù per il pendio per circa 50 metri.Continua a leggere