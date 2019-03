Tav | Conte annuncia | Tutto rinviato

Salvini : «La Tav non si ferma e Conte non potrà bloccarla» : dal nostro inviato MILANO «Questa cosa non la dico, sennò i 5Stelle si arrabbiano...». Da dietro a un cespuglio, nel giardinetto dell'hotel Principe di Savoia, tradizionale...

Tav - Conte a Macron e Merkel : più riflessione. Telt : domani al via i bandi : Per non perdere i finanziamenti europei già stanziati, il premier annuncia che i bandi per la costruzione della Tav saranno posticipati e con una clausola di dissolvenza. 'Serve un supplemento di ...

Tav - Conte ha informato Macron e Juncker su rinvio bandi : Roma, 10 mar., askanews, - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo avere scritto alla società Telt, ha informato anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione ...

Tav - Palazzo Chigi : i bandi “slittano”. Conte a Macron : serve una riflessione | : Lettera dell’Esecutivo a Telt. Fico: «Il “no” all’opera è una battaglia identitaria dell’M5S». Salvini: «Nessuna crisi di governo»

Conte guadagna 6 mesi per la Tav - ma Di Maio attacca Salvini : "Basta folklore e minacce" : A spiegare chiaramente il senso della mossa che ha evitato la crisi di governo a due mesi dalle Europee è stata - inconsapevolmente?- la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli: "Abbiamo ottenuto ...

Salvini adesso avverte Conte : "Non può fermala - la Tav si fa" : Matteo Salvini non molla sulla Tav. Il leader della Lega di fatto rifiuta l'ipotesi che l'opera possa saltare e dopo la tregua siglata da Conte con un rinvio sui bandi (in realtà da lunedì partiranno comunque) lancia la sfida ai Cinque Stelle: "La Tav si farà". In un colloquio col Corriere, Salvini mostra il suo piano: "Molto bene, abbiamo una buona notizia. Da oggi sul tavolo c"è la Nuova Tav. Se Luigi Di Maio dice che la situazione si sta ...

Tav - l’acrobazia di Conte per la tregua : “Non partono i bandi ma solo gli avvisi” : Alla fine aveva ragione Giuseppe Conte a rassicurare i collaboratori di Palazzo Chigi stupiti dal precipitare delle tensioni tra M5S e Lega sulla Tav: «State sereni non ci sarà nessuna crisi di governo, tutta scena, tutto teatro». Questo è stato: la rappresentazione di un dramma, con un’attenta regia fino all’ultimo atto e Conte tra i protagonisti....

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Marzo : Colloquio del premier con “il Fatto”. Conte : “bloccati i bandi del Tav ora vedo Macron” : Il Colloquio Conte: “Ho scritto già a Francia e Ue, i dati sono chiari” “Non avevo preconcetti, ma l’analisi di Ponti ha retto allo stress test di Salvini. Macron lo vedo tra 10 giorni” di Marco Travaglio Il Bando del Buco di Marco Travaglio La partita del Tav non è afFatto finita, anzi è appena cominciata. Ma l’analisi costi-benefici degli equilibri giallo-verdi segna, almeno per oggi, bel tempo per i 5Stelle e nuvole sparse sulla Lega. È ...

Tav - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» - La lettera a Telt : Lunedì partiranno soltanto gli «inviti a presentare la candidatura» dei lotti francesi. Il premier: «Ho chiarito che il governo vuole ridiscutere integralmente questo progetto»

Tav - il Governo rinvia i bandi. Conte : "Telt non farà gare" e chiama Macron e Juncker : Ma oggi l'annuncio del premier rischia davvero di negare il futuro al Paese, di condannarlo ad una recessione che sta gia' avendo effetti nefasti per l'economia, per tutti i cittadini". Lo ha ...

Tav - Conte : "Niente gare - solo atti preliminari" : Il Governo ha deciso di non decidere. C'era bisogno di giungere ad un punto d'incontro e alla fine si è deciso di accantonare il problema, rinviandolo di altri 6 mesi. Ad annunciare per prima il rinvio dei bandi di TELT è stata Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia in forza ai 5 Stelle: "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi per il Tav che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio. Tutto questo senza ...

Renzi - su Tav Conte peggio sor Tentenna : ANCONA, 9 MAR - "Rispetto al premier burattino sulla Tav, sor Tentenna era un decisionista". Così l'ex segretario del Pd Matteo Renzi parlando ad Ancona per presentare il suo libro "Un'altra strada. ...

