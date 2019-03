Roma | auto contro guardrail sulla Cassia | morto 30enne

Roma : litiga con barista scaglia l’automobile contro la vetrina : Roma – Un episodio che ha dell’incredibile è accaduto nella Capitale. Sembra la scena di un film ma è tutto vero. Un uomo ha tentato di investire il titolare di un bar scagliandosi con l’auto contro la vetrina dell’esercizio commerciale. E’ successo la mattina del 2 marzo scorso in via Tiburtina 1486. Teatro del caos il Monte Carlo Caffe’, dove una banale lite tra il titolare del bar, un Romano di 53 anni, e ...

Zingaretti e il piano "autonomia giusta" : «È tutto da rifare. Roma va preservata» : Entro venerdì i nove presidenti di Regione del Pd si vedranno per dare vita a una iniziativa comune sul tema dell'Autonomia regionale. Zingaretti vuole lanciare un modello opposto a quello...

Zingaretti e il piano 'autonomia giusta' : 'È tutto da rifare - Roma va preservata' : di Diodato Pirone Entro venerdì i nove presidenti di Regione del Pd si vedranno per dare vita a una iniziativa comune sul tema dell' regionale. vuole lanciare un modello opposto a quello del Veneto e ...

ContRomano sull’E45 per 20 chilometri : 90enne semina il panico tra gli automobilisti : Nella notte tra sabato e domenica scorsa un anziano di novanta anni, partito dalla provincia di Modena, è stato fermato dai carabinieri nei pressi di Città di Castello mentre viaggiava sulla carreggiata sbagliata. Per lui è scattata una multa da circa mille euro, il sequestro del mezzo e il ritiro della patente.Continua a leggere

Roma Capitale della musica : un disco fotografa il suono del cantautorato 2.0 : Volevano immortalare il suono di Roma, farne una fotografia da ascoltare il più a lungo possibile. Così i produttori Frenetik & Orang3 hanno chiamato un po' di amici e hanno racchiuso le sfumature ...

Roma : trovato con marijuana in auto e camera da letto - arrestato : Roma – Nel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato un cittadino romeno, di 30 anni, residente a Roma, con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in largo Guido Mazzoni. I militari si sono insospettiti dall’atteggiamento ...

Rimborsi ai risparmiatori - la Ue frena sugli automatismi. Vestager a Roma : Domani a Roma la Vestager incontrerà il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, ma anche il vice premier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, oltre che le commissioni competenti di Camera e ...

Tutor intelligenti : a Roma la nuova mappa degli #autovelox che segnalano anche la doppia fila : Autovelox sempre più intelligenti e che sono in grado di rilevare all’istante la velocità di una macchina inviando automaticamente al comando generale dei vigili la targa dell’auto. Si tratta di nuovi Tutor capaci anche di ispezionare un ampio raggio stradale attraverso una lente focale grandangolo alla ricerca delle macchine in doppia fila. Questa la novità che tra qualche settimana arriverà su almeno 10 strade ad alto scorrimento ...

Genova - contRomano in autostrada : la pericolosa manovra al bivio con la A7. Revocata la patente : le immagini : Una pericolosa manovra, in contromano, in autostrada. È successo sul nodo di Genova, dove un 50enne ha fatto inversione sulla A7 per imboccare la A12. La polizia stradale lo ha identificato, gli ha tolto la patente e ha sottoposto a fermo amministrativo l’automobile. L'articolo Genova, contromano in autostrada: la pericolosa manovra al bivio con la A7. Revocata la patente: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma : programma e deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 10 alle 13, un corteo sfilera’ da piazza dell’Esquilino lungo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per giungere in piazza Madonna di Loreto. Bus deviati. Domani, dalle 14.30 alle 17, un corteo carnevalesco sfilera’ lungo via Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Brancaleone, via Braccio da Montone, via Conte di Carmagola, via Alberto da Giussano, ...

ANAS - la mobilità autonoma al centro di un simposio a Roma : La guida autonoma sarà al centro di un incontro a Roma, venerdì 1° marzo , un momento di confronto fra addetti dle settore e delle costruzioni. Il SEMA - simposio Eclettico della mobilità autonoma ha ...