MotoGP Qatar | Dovizioso | Battere Marquez dà sempre gusto

MotoGP – Vinales deludente in Qatar - la spiegazione di Maverick : “ecco perchè oggi è stato difficile” : Le parole di Vinales al termine del Gp del Qatar: il commento dello spagnolo dopo il deludente risultato di Losail Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente per la Yamaha, che ha visto ...

MotoGP – Ducati sotto inchiesta - a rischio la vittoria di Dovizioso in Qatar : clamorosa protesta della Honda : Il team giapponese ha presentato una richiesta ufficiale alla IRTA per una presunta irregolarità della Ducati Rischia di cambiare l’esito del Gp del Qatar, la vittoria di Andrea Dovizioso infatti è sotto investigazione da parte della IRTA. A presentare una protesta ufficiale è stata la Honda, puntando il dito nei confronti di un’appendice aerodinamica montata dal team di Borgo Panigale sulle DesmosediciGP di Dovizioso e ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : reclamo di quattro squadre contro la Ducati! Spoiler nel mirino - Dovizioso rischia la vittoria? : Il verdetto del GP del Qatar 2019 non è ancora ufficiale. La gara che ha aperto il Mondiale MotoGP è stata vinta da Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow, ai piedi del podio Alex Rins e Valentino Rossi. quattro squadre però hanno fatto reclamo per una presunta irregolarità dello Spoiler montato dalla Ducati, l’appendice utilizzata sul posteriore dal vincitore della prova e dagli altri piloti del team di Borgo Panigale ...

MotoGP – Altro che delusione - Marquez felice del suo 2° posto in Qatar : “il podio era il mio obiettivo! E su Dovi…” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo il secondo posto nella prima gara stagionale: le parole del campione del mondo in carica al termine del Gp del Qatar Al termine di una bagarre mozzafiato, Marc Marquez deve inchinarsi ad Andrea Dovizioso, primo vincitore della stagione 2019 di MotoGp. Il forlivese della Ducati si è aggiudicato il Gp del Qatar tra sorpassi, controsorpassi, rimonte ed errori. AFP/LaPresse Sereno e soddisfatto del suo ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Battere Marquez nel corpo a corpo dà gusto - vittoria bellissima” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è esaltato a Losail e ha incominciato al meglio la stagione, la rincorsa verso il titolo iridato parte con un trionfo fantastico nel deserto al termine di una gara di assoluto spessore: il forlivese ha condotto la prova per larghi tratti, nel finale ha lasciato passare Marc Marquez e poi lo ha battuto in un duello da brividi come era già ...

MotoGP - Dovizioso si toglie un sassolino dalla scarpa : che schiaffo ai critici dopo il successo in Qatar : Il pilota della Ducati è diventato il terzo italiano più vincente nella storia della MotoGp, agguantando Biaggi sul gradino più basso del podio Un pazzesco Andrea Dovizioso si prende il Gp del Qatar, portando la Ducati sul grandino più alto del podio nel primo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp. AFP/LaPresse Un prestazione maiuscola quella del pilota della Ducati, diventato grazie a questo successo il terzo pilota italiano più ...

