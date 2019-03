MotoGp, Dovizioso strepitoso a Losail

Comincia nel segno della Ducati e della spettacolo, il mondiale 2019. A, in Qatar, Andreasi aggiudica la gara d'apertura dopo un duello mozzafiato con Marc Marquez. Il britannico Crutchlow completa il podio. Al via parte subito bene. Vi nales (Yamaha), partito in pole, al primo giro è 7°.Marquez resta nei pressi del Dovi. Poi viene su bene Rins con la Suzuki che alla fine chiuderà quarto Nei giri finali è duello-Marquez (lo spagnolo tenta il colpaccio), ma la spunta il ducatista. Rossi quinto(Di domenica 10 marzo 2019)

