Le fratture da fragilità una ' fragilità sanitaria'

liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) ... un'alleanza finalizzata al coinvolgimento della classe politica e delle istituzioni, affinché adottino scelte di politicae adeguate iniziative che consentano, attraverso nuovi modelli ...

MauroG28579202 : Pandemia occulta: ossa come emmenthal, ben 563.388 fratture da fragilità ogni anno - preuniop : Pandemia occulta: ossa come emmenthal, ben 563.388 fratture da fragilità ogni anno Ossa come l’emmenthal, con tanti… - laurgob : RT @SapienzaRoma: «Le fratture da fragilità devono essere riconosciute il più presto possibile e considerate come una priorità per la sanit… -