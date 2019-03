Ancona | sentenza folle | la vittima è troppo mascolina | poco credibile l' abbiano abusata

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) La donna era, per cui non crediamo che i due uomini l'stuprata veramente. È più facile che si sia inventata tutto. Questa, in sintesi, la motivazione di un'assoluzione dalla gravissima accusa con la quale due giovani sono stati assolti in Appello dopo che in primo grado erano stati condannati a cinque e tre anni per violenza sessuale.A fare ancora più scalpore il fatto che questadella Corte di Appello del Tribunale disia stata firmata da tre giudici tutti di sesso femminile. Questa discussaha trovato una ribalta nazionale solo da poche ore, a seguito della decisione della Cassazione di annullare il verdetto avvenuta nella serata di sabato scorso....

lauraboldrini : RT @RebelNtwk: @RebelNtwk e @MarchePride si indignano per la sentenza (poi annullata dalla Cassazione) che ASSOLVEVA in Appello tre stuprat… - RebelNtwk : @RebelNtwk e @MarchePride e @cgil_marche #UIL e @cislmarche si indignano per la sentenza (poi annullata dalla Cass… - paolochiariello : Non é facile #giudicare ma certe sentenze sono fuori norma. -