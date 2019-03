Omicidio Matei | uccise la fidanzata nel 2016 | Michele Castaldo tenta il suicidio

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Riversa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione presso l’Ospedale di Cona,, operaio di 57 anni reo confesso dell’della, Olga. La donna fu strangolata a seguito di una “tempesta emotiva e passionale” determinata dalla gelosia da parte del 57enne. Inizialmente condannato a 30 anni, il caso aveva poi fatto discutere a seguito della riduzione della pena in Appello a 16 anni.IltoNella giornata di lunedìavrebbeto ildalla sua cella nel carcere di Ferrara, ingerendo dei farmaci. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione presso l’ospedale di Cona, in provincia di Ferrara e, da quanto si apprende, riverserebbe in gravi condizioni. Prima del disperato gesto, il reo confesso avrebbe scritto una lettera al suo avvocato dichiarando la sua volontà di togliersi la vita e spiegandone, ...

giulia1250 : La Corte d'appello di Bologna 'sarebbe interessante sapere I NOMI' ha dimezzato la pena x l'omicidio di olga matei… - NewsMondo1 : Uccise in ‘tempesta emotiva’ tenta suicidio in carcere - VELOSPORT1960 : È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Ferrara, dopo aver tentato il suicidi… -