Leonardo Pieraccioni irriconoscibile Il cambio look spiazza i fan

Leonardo Pieraccioni spiazza tutti e cambia look : i suoi fan si dividono. Lui : “Non capisco perché non vi piaccio” : Leonardo Pieraccioni ha deciso di darci un taglio. Letteralmente, nel senso che dopo molti anni ha deciso di dire addio alla sua barba, rasandosi completamente. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa e ha diviso i suoi fan. L’attore e regista ha pubblicato infatti su Instagram un suo selfie con il nuovo look e come didascalia ha scritto: “Basta barba! No?“, chiedendo un parere ai suoi followers. Così, in migliaia hanno ...

Leonardo Pieraccioni in love : lei è la "sosia" di Laura Torrisi : Prosegue a gonfie vele la relazione tra Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni, la donna che dopo il naufragio con la bellissima attrice Laura Torrisi sembra aver ridato il sorriso a Pieraccioni anche ...