Beautiful | Steffy va via | Jacqueline Macinnes Wood è diventata mamma

Anticipazioni Beautiful Usa : Steffy lascia Los Angeles - Flo vorrebbe dire la verità a Hope : Le Anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Steffy Forrester lascerà Los Angeles. L'attrice Jacqueline MacInnes Wood - che presta il volto alla figlia di Ridge - a breve diventerà madre, dunque è stato necessario ricorrere ad un espediente narrativo per far sì che potesse allontanarsi dal set per un po' di tempo. Intanto, dagli spoiler statunitensi emerge che la new entry Flo bacerà Wyatt ed incontrerà Hope ...

Beautiful anticipazioni : Steffy e Liam diventano genitori - nasce la piccola Kelly : Nuove e appassionanti puntate della soap Beautiful attendono gli affezionati telespettatori anche nella settimana che va da domenica 10 marzo a sabato 16 marzo ed in cui assisteremo ad una lieto evento in casa Forrester. Anche se con qualche settimana di anticipo sulla data prevista, Steffy darà alla luce la piccola Kelly, la figlia frutto dell'amore tra lei e Liam. La bambina nata prematuramente sta bene e gode di ottima salute e i neo genitori ...

Anticipazioni Beautiful - trame Usa : Hope vuole che Liam torni con Steffy : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, le trame si incentreranno soprattutto sul mancato matrimonio tra Hope e Liam. Tra qualche mese i due coroneranno però il loro sogno d'amore, anche perché la Logan aspetterà un figlio da Spencer. Le Anticipazioni delle puntate americane invece comunicano che, a seguito della morte della figlia, Hope spingerà Liam tra le braccia di Steffy. Il dramma della povera Hope Hope partorirà su un'isola vicino ...

Beautiful Anticipazioni 4 marzo 2019 : Liam e Steffy scelgono il nome della loro figlia : La piccola di Steffy e Liam si chiamerà Kelly. I due felici genitori scelgono il nome della loro bambina dopo aver passato insieme una dolce giornata.