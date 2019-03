Violenza sulle donne | Boldrini a Salvini | Codice rosso inapplicabile

"Senza catene" " esposta l'opera degli alunni del liceo artistico "Bernardino Di Betto" contro la Violenza sulle donne : UMWEB, Perugia. Nella Giornata Internazionale della Donna un messaggio di speranza per il futuro arriva dai ragazzi della classe V°E del liceo artistico "Bernardino Di Betto", che dopo più di un anno ...

Messina - uccisa di botte dal fidanzato : ultimo post su Fb contro la Violenza sulle donne : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce un altro caso di femminicidio avvenuto nei giorni scorsi nel nostro territorio. In particolare, in provincia di Messina, dove la ventinovenne Alessandra Immacolata è stata trovata morta da suo padre, dopo che è stata picchiata e uccisa di botte dal suo fidanzato, il ventiseienne Christian Ioppolo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Corriere della Sera, non era la prima volta che usava ...

8 marzo - Mattarella : 'Basta assistere inerti alla Violenza sulle donne' : Superare gli squilibri e le condizioni di sfruttamento, liberare la società da barriere e pregiudizi, fermare le violenze sulle donne sono le premesse per progettare insieme un mondo più giusto di ...

Uccisa dal fidanzato - su Facebook aveva scritto un post contro la Violenza sulle donne : Alessandra Immacolata Musarra, 29 anni, assassinata nella loro casa. Il killer con il cellulare di lei ha inviato un messaggio al padre per indirizzare le accuse sul suo ex

Violenza sulle donne - i dati rivelano che inizia dall'adolescenza : Nonostante negli ultimi anni si siano fatti dei grandi passi avanti per quanto riguarda l'autodeterminazione delle donne, ancora non si è probabilmente a un serio livello di pari opportunità. In una società come quella italiana in cui formalmente la donna è considerata pari all'uomo, si contano ancora moltissimi casi di femminicidio (si parla di una vittima ogni 72 ore) da parte di mariti e fidanzati e di episodi spesso ripetuti di violenze ed ...

Violenza sulle donne - Di Maio : 'Occorre aumentare le pene - ci stiamo lavorando' - : "Bisogna intervenire duramente anche a livello sanzionatorio", annuncia in un post il vicepremier. E aggiunge: "E' una battaglia di tutti. E' una battaglia di civiltà"

Violenza sulle donne - Di Maio : "Aumentare le pene" : "Il governo ha già approvato il disegno di legge sul 'Codice rosso' che ci consente di intervenire in maniera preventiva, dando una corsia preferenziale alle denunce delle donne. Occorre tuttavia ...

Alessandra uccisa dal fidanzato - scriveva : “Ci sono mille modi per fare Violenza sulle donne” : "Ci sono mille i modi per fare violenza sulle donne", così scriveva appena poche ore prima di essere uccisa dal suo fidanzato Alessandra Immacolata Musarra, la ragazza di 23 anni ritrovata cadavere in una pozza di sangue nella mattinata di giovedì nella sua casa di Messina, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse, in contrada Campolino. La giovane stava commentando sul suo profilo Facebook una puntata della nota soap opera di Rai Tre "Un ...

San Giorgio a Cremano : 500 fiaccole rosse per dire no alla Violenza sulle donne : 500 fiaccole rosse per dire no alla violenza sulle donne. A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Centinaia di persone, anche il sindaco, si sono radunate ieri sera per essere vicine alla ...

Audace Palestre e Olmo Biciclette insieme contro la Violenza sulle donne : Audace Palestre celebra la festa della donna insieme a Olmo Biciclette tingendo di rosa le due sedi di Milano. L’obiettivo di fondo è sostenere una raccolta fondi a favore della onlus Doppia Difesa, fondata dall’attuale ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e dalla conduttrice Michelle Hunziker, che dal 2007 sensibilizza l’opinione pubblica e sostiene le vittime di discriminazioni, abusi e violenze. Tutte le donne ...

"Com'eri vestita?" 17 abiti che raccontano la Violenza sulle donne : ' Com'eri vestita? ' è la classica domanda che, in tutto il mondo, le vittime di violenza si sentono fare dopo la denuncia di stupro e 'Com'eri vestita? ' è proprio il titolo della mostra, promossa da Libere Sinergie , che da mercoledì 6 a venerdì 8 marzo sarà ...