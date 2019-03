Veneto - Usa | Zaia incontra console generale Elisabeth Lee Martinez 2

liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) (AdnKronos) - Durante l’incontro si è parlato del coinvolgimento del Consolato degli Stati Uniti in numerose iniziative culturali in. A Venezia, dove a maggio aprirà la 58a edizione della Biennale Arte intitolata “May You Live In Interesting Times”, l’artista americano Martin Puryear rapprese

PantheonVerona : Martinez ha ringraziato Zaia e la Regione per il supporto alla presenza militare statunitense in Veneto, e ha ricor… - federicasalvi3 : @EGardini @FI_Veneto @forza_italia @newsForzaItalia @FI_Giovani @FI_ultimissime @La7tv @CoffeeBreakLa7 @ansaeuropa… - ProseccoDOC : It's #Proseccotime, #Denver! Oggi sta agli amici del #Colorado degustare il #vino veneto e friulano più apprezzato… -