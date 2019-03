Trapelato il tutorial di Battlefield 5 Firestorm | ecco il primo sguardo alla modalità

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019)5 è sicuramente uno degli FPS più amati dcommunity, che purtroppo ad oggi è ancora in attesa dellabattle royale annunciata ormai diverso tempo fa. Quest'ultima infatti, come dimostrato da Fortnite e Apex Legends, è ormai molto amata dagli appassionati, che non vedono l'ora di provarla all'interno dello sparatutto di DICE. Per la gioia dei fan, come segnalato da VG247, durante le scorse ore èun filmato non ufficiale che mostra ildiLe novità tuttavia non finiscono qui, visto che analizzando il codice sorgente del gioco sono stati scoperti riferimenti acome la tutti contro tutti che avrà fino a un massimo di 64 giocatori.includerà anche numerose classi, un po' stile Apex Legends. Confermati come da prassi anche i lanci col paracadute, la presenza di veicoli come gli elicotteri, armi sparse nella mappa, ...