Napoli | Maksimovic tiene i piedi per terra | “il cammino in Europa League è ancora lungo”

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Inlungo il, ma ogni partita va affrontata come se fosse una finale per arrivare a Baku. Si puo’ fare anche la gara non perfetta, ma bisogna vincere e con l’approccio giusto”. Sono le parole di Nicolaa Radio Kiss Kiss, importanti dichiarazioni dopo il successo contro il Salisburgo. “In questa competizione non ci sono favoriti – ha detto Masimovic – come si e’ visto anche in Champions non e’ detto che vincendo una gara si passi il prossimo turno. Il Salisburgo provera’ in casa a fare risultato, dovremo affrontare la gara come fatto ieri nei primi 60 minuti”.Domenica il match contro il Sassuolo: “Non e’ mai stata una trasferta semplice col Sassuolo e in piu’ non e’ facile stare sempre su un ritmo alto e giocare ogni tre giorni, ma stiamo gia’ ...

