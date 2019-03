Manafort | 3 anni e 11 mesi all' ex collaboratore di Trump Il presidente è accerchiato

Russiagate - Manafort condannato a 3 anni e 11 mesi di carcere : Roma - È stato condannato a tre anni e 11 mesi di carcere , Paul Manafort , l'ex manager della campagna presidenziale di Donald Trump che per il suo lavoro in Ucraina e i suoi legami con uomini vicini ...

Russiagate.Manafort condannato a 4 anni : 02.08 Paul Manafort è stato condannato a 3 anni e 11 mesi per otto capi di imputazione di frode fiscale e bancaria in un processo scaturito dal Russiagate, ma senza implicazioni di collusione con Mosca. L'ex capo della campagna elettorale di Trump, 69 anni, è accusato di aver occultato i lauti pagamenti per il suo lavoro di lobbista -non registrato- in Ucraina e per aver gonfiato il valore dei suoi asset nelle richieste di prestiti.